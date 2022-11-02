Ebru Gündeş'in büyük aşkıydı Berke Hürcan'ın son haline bakın! Türkiye'nin en iyi mankeni seçilmişti görenler: "Yıllar seni teğet geçmiş"
Ebru Gündeş'in büyük aşkıydı Berke Hürcan'ın son haline bakın! Türkiye'nin en iyi mankeni seçilmişti, Berke Hürcan'ın şimdili halini görenler, "Yıllar seni teğet geçmiş" , "Yılların eskitemediği yakışıklılık" yorumları yapıyor. Ebru Gündeş'in 90'lı yıllarda yayınlanan Fırtınalar şarkısı klibiyle de hafızalara kazınmıştı Berke Hürcan... Klipte Ebru Gündeş ile aşk yaşayan model Berke Hürcan uzun saçlarıyla dikkatleri üzerine çekiyordu. İşte Berke Hürcan'ın son hali...
02.11.2022 09:38 - Son Güncelleme: 02.11.2022 09:44
"YILLAR SENİ TEĞET GEÇMİŞ"
Ebru Gündeş'in büyük aşkıydı Berke Hürcan'ın son haline bakın! Türkiye'nin en iyi mankeni seçilmişti, şimdiki halini görenler, "Yıllar seni teğet geçmiş" diyor.
Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş'in 90'lı yıllarda yayınlanan Fırtınalar şarkısı klibiyle de hafızalara kazınan Berke Hürcan'ı tanımayan yok.