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Haberler Magazin Ebru Gündeş'in büyük aşkıydı Berke Hürcan'ın son haline bakın! Türkiye'nin en iyi mankeni seçilmişti görenler: "Yıllar seni teğet geçmiş"

Ebru Gündeş'in büyük aşkıydı Berke Hürcan'ın son haline bakın! Türkiye'nin en iyi mankeni seçilmişti görenler: "Yıllar seni teğet geçmiş"

Ebru Gündeş'in büyük aşkıydı Berke Hürcan'ın son haline bakın! Türkiye'nin en iyi mankeni seçilmişti, Berke Hürcan'ın şimdili halini görenler, "Yıllar seni teğet geçmiş" , "Yılların eskitemediği yakışıklılık" yorumları yapıyor. Ebru Gündeş'in 90'lı yıllarda yayınlanan Fırtınalar şarkısı klibiyle de hafızalara kazınmıştı Berke Hürcan... Klipte Ebru Gündeş ile aşk yaşayan model Berke Hürcan uzun saçlarıyla dikkatleri üzerine çekiyordu. İşte Berke Hürcan'ın son hali...

02.11.2022 09:38 - Son Güncelleme: 02.11.2022 09:44
Ebru Gündeş’in büyük aşkıydı Berke Hürcan’ın son haline bakın! Türkiye’nin en iyi mankeni seçilmişti görenler: Yıllar seni teğet geçmiş

"YILLAR SENİ TEĞET GEÇMİŞ"

Ebru Gündeş'in büyük aşkıydı Berke Hürcan'ın son haline bakın! Türkiye'nin en iyi mankeni seçilmişti, şimdiki halini görenler, "Yıllar seni teğet geçmiş" diyor.

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Ebru Gündeş’in büyük aşkıydı Berke Hürcan’ın son haline bakın! Türkiye’nin en iyi mankeni seçilmişti görenler: Yıllar seni teğet geçmiş

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş'in 90'lı yıllarda yayınlanan Fırtınalar şarkısı klibiyle de hafızalara kazınan Berke Hürcan'ı tanımayan yok.

Ebru Gündeş’in büyük aşkıydı Berke Hürcan’ın son haline bakın! Türkiye’nin en iyi mankeni seçilmişti görenler: Yıllar seni teğet geçmiş

1992 yılında Avustralya'da Best Model ikincisi seçilen Berke Hürcan yıllara meydana okuyor.

Ebru Gündeş’in büyük aşkıydı Berke Hürcan’ın son haline bakın! Türkiye’nin en iyi mankeni seçilmişti görenler: Yıllar seni teğet geçmiş

Eski model Berke Hürcan'ın son hali ortaya çıktı. Şimdilerde 50 yaşında olan eski model ve oyuncu için zaman adeta durmuş gibi.

Ebru Gündeş’in büyük aşkıydı Berke Hürcan’ın son haline bakın! Türkiye’nin en iyi mankeni seçilmişti görenler: Yıllar seni teğet geçmiş

İşte başta 1993'te Türkiye'nin en iyi mankeni seçilen ve ardından dünya çapında yapılan yarışmalarda adından uzun süre bahsettiren Berke Hürcan olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin değişimleri...

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