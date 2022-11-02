Shakira hastanedeki babasının ayaklarının altını öptü o anlara sosyal medyada yorum yağdı: "Pique aldattığın kadına dön de bir bak"

Ünlü şarkıcı, 91 yaşındaki babasının bacaklarını hareket ettirmesine yardım ederken görüntülendiği o anları "Ve hayat bazen hastane ziyaretleri ile Cadılar Bayramı kostümleri arasında gerçekleşen şeylerdir" mesajı eşliğinde paylaştı. Shakira'nın paylaşımına takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum geldi.