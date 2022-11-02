Shakira hastanedeki babasının ayaklarının altını öptü o anlara sosyal medyada yorum yağdı: "Pique aldattığın kadına dön de bir bak"
Shakira hastanedeki babasının ayaklarının altını öptü, o anlara sosyal medyada, "Gerard Pique aldattığın kadına dön bir bak" yorumları yağdı. Dünyaca ünlü şarkıcı Shakira'nın babasıyla videosu kısa sürede gündem oldu, görenler duygusal anlar yaşadı. İşte 12 yıllık sevgilisi Barcelonalı futbolcu Gerard Pique tarafından ihanete uğrayan ve zor günler geçiren Shakira'nın o anları...
PIQUE ALDATTIĞIN KADINA DÖN DE BİR BAK"
Shakira hastanedeki babasının ayaklarının altını öptü, o anlara sosyal medyada yorum yağdı.
45 yaşındaki Shakira; hastanede tedavi altına alınan 91 yaşındaki babası William Mebarak Chadid'in fizik tedavisine destek verirken çekilen bir videosunu Instagram hesabından paylaştı.
Ünlü şarkıcı, 91 yaşındaki babasının bacaklarını hareket ettirmesine yardım ederken görüntülendiği o anları "Ve hayat bazen hastane ziyaretleri ile Cadılar Bayramı kostümleri arasında gerçekleşen şeylerdir" mesajı eşliğinde paylaştı. Shakira'nın paylaşımına takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum geldi.
DÜNYA KUPASI'NDA TANIŞTILAR
Gerard Pique ile Shakira'nın 12 yıllık büyük aşkı, 2010 Dünya Kupası'nda başladı. İspanya'nın kupayı kazandığı organizasyonda, resmi şarkıyı Shakira seslendirmişti. Gerard Pique ve Shakira arasındaki büyük aşk, 2010 Dünya Kupası'nda başladıktan sonra büyük ses getirdi.