Reha Muhtar entübe edilmişti | Avukatı son durumu paylaştı: Konuşmaya başladı

Geçtiğimiz pazartesi gecesi evinde merdivenden düşerek hastaneye kaldırılan ve yoğun bakımda entübe edilen gazeteci Reha Muhtar'ın konuşmaya başladığı öğrenildi. Öte yandan ünlü sunucunun özel hayatı ile ilgili de peş peşe gelişmeler yaşandı. Muhtar'ın eski eşi Deniz Uğur, sanatçı Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı Yumlu'nun oğlu Poyraz'ı alıkoyduğunu iddia etti. Yaşanan bu olayın ardından iki taraf da karşılıklı birçok açıklamalar yayımlandı. Peki, Reha Muhtar'a ne oldu, son durumu nasıl? İşte tüm merak edilen detaylar...