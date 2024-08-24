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Reha Muhtar entübe edilmişti | Avukatı son durumu paylaştı: Konuşmaya başladı

Geçtiğimiz pazartesi gecesi evinde merdivenden düşerek hastaneye kaldırılan ve yoğun bakımda entübe edilen gazeteci Reha Muhtar'ın konuşmaya başladığı öğrenildi. Öte yandan ünlü sunucunun özel hayatı ile ilgili de peş peşe gelişmeler yaşandı. Muhtar'ın eski eşi Deniz Uğur, sanatçı Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı Yumlu'nun oğlu Poyraz'ı alıkoyduğunu iddia etti. Yaşanan bu olayın ardından iki taraf da karşılıklı birçok açıklamalar yayımlandı. Peki, Reha Muhtar'a ne oldu, son durumu nasıl? İşte tüm merak edilen detaylar...

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Giriş Tarihi 24 Ağustos 2024, 12:23 Güncelleme 24 Ağustos 2024, 13:04
Reha Muhtar entübe edilmişti | Avukatı son durumu paylaştı: Konuşmaya başladı 1

Ünlü televizyoncu Reha Muhtar'ın Sarıyer'deki yalısında merdivenlerden düşüp bayıldığı öğrenildi. Bilinci tamamen kapanan Muhtar, hemen hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı. Hastanede Reha Muhtar'ı sık sık ziyaret eden Uğur Dündar, ünlü sunucunun sağlık durumuna ilişkin bilgi paylaştı.

Reha Muhtar entübe edilmişti | Avukatı son durumu paylaştı: Konuşmaya başladı 2

Dündar, paylaşımında "Sevgili arkadaşım, meslektaşım Reha Muhtar'dan güzel haberler aldım. Beyin kanaması durmuş ve hayati tehlikeyi atlatmış durumda. Biraz zaman alabilir ama sağlığına kavuşacak. Büyük geçmiş olsun" dedi.

Reha Muhtar entübe edilmişti | Avukatı son durumu paylaştı: Konuşmaya başladı 3

KONUŞMAYA BAŞLADI

Muhtar'ın avukatı Mustafa Demiral'dan da ünlü sucunun sağlık durumuna ilişkin bir açıklama geldi. Demiral,

"Reha Bey'in entübasyon işlemi sonlandırılarak extübe edilmiş ve konuşmaya başlamıştır." dedi.

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