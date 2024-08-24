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Banu Zorlu’dan iç çamaşırı itirafı! “Sahnede giymiyorum” deyip açıkladı! 2’nci eşiyle ilgili söyledikleri dikkat çekti

Şimdilerde 'Yalvar' adlı teklisiyle gündemde olan Banu Zorlu, konuk olduğu bir YouTube programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Zorlu'nun "Sahnede iç çamaşırı giymiyorum" sözleri çok konuşuldu. Daha önceki bir röportajında "18 yaşında pijamalarımla evden kaçarak evlendim" diyen ünlü şarkıcının ikinci evliliğiyle ilgili söyledikleri de dikkat çekti. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 24 Ağustos 2024, 11:30 Güncelleme 24 Ağustos 2024, 11:30
Banu Zorlu’dan iç çamaşırı itirafı! Sahnede giymiyorum deyip açıkladı! 2’nci eşiyle ilgili söyledikleri dikkat çekti 1

Ünlü şarkıcı Banu Zorlu, konuk olduğu bir YouTube programında dikkat çeken açıklamalarda bulunarak gündem oldu.

Banu Zorlu’dan iç çamaşırı itirafı! Sahnede giymiyorum deyip açıkladı! 2’nci eşiyle ilgili söyledikleri dikkat çekti 2

Pınar Kerimoğlu'nun programına katılan Zorlu, özel hayatına dair dikkat çeken ifadeler kullandı.

Banu Zorlu’dan iç çamaşırı itirafı! Sahnede giymiyorum deyip açıkladı! 2’nci eşiyle ilgili söyledikleri dikkat çekti 3

"YAŞI BENDEN KÜÇÜK OLABİLİR"
Banu Zorlu, "İdeal erkek nasıl olmalı?" sorusuna şöyle karşılık verdi: "Ben renkli gözlü erkeklerden hoşlanıyorum.

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