Banu Zorlu’dan iç çamaşırı itirafı! “Sahnede giymiyorum” deyip açıkladı! 2’nci eşiyle ilgili söyledikleri dikkat çekti

Şimdilerde 'Yalvar' adlı teklisiyle gündemde olan Banu Zorlu, konuk olduğu bir YouTube programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Zorlu'nun "Sahnede iç çamaşırı giymiyorum" sözleri çok konuşuldu. Daha önceki bir röportajında "18 yaşında pijamalarımla evden kaçarak evlendim" diyen ünlü şarkıcının ikinci evliliğiyle ilgili söyledikleri de dikkat çekti. İşte detaylar...