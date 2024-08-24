Evlilik itirafı gelmişti! Nagihan Karadere’nin sır gibi sakladığı sevgilisi bakın kim! Survivor Nagihan denizde sarmaş dolaş yakalandı

Survivor yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran milli atlet Nagihan Karadere, geçen günlerde katıldığı bir YouTube programında evlilik itirafında bulunmuş ve müjdeli haberi duyurmuştu. İkinci kez nikah masasına oturmaya hazırlanan bir çocuk annesi Nagihan Karadere'nin gizemli sevgilisi ise merak konusu olmuştu. Karadere, sır gibi sakladığı müstakbel eşiyle Bodrum Gündoğan'da TAKVİM objektiflerine yakalandı. Denizde aşka gelen ünlü çift, sarmaş dolaş görüntülendi. İşte Nagihan Karadere'nin yeni aşkı...
40 yaşındaki milli atlet Nagihan Karadere, katıldığı Survivor yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyurdu.
Survivor'da yer aldığı her sezona damga vuran Karadere, geçen günlerde özel hayatına dair yaptığı açıklamalarla gündem oldu.
Katıldığı bir YouTube programında evlilik itirafında bulunan ve müjdeli haberi duyuran ünlü isim, yakın arkadaşı Tuğba Özay'ın tanıştırdığı bir iş insanı ile hazırlıklara başladığını açıkladı.