Evlilik itirafı gelmişti! Nagihan Karadere’nin sır gibi sakladığı sevgilisi bakın kim! Survivor Nagihan denizde sarmaş dolaş yakalandı

Survivor yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran milli atlet Nagihan Karadere, geçen günlerde katıldığı bir YouTube programında evlilik itirafında bulunmuş ve müjdeli haberi duyurmuştu. İkinci kez nikah masasına oturmaya hazırlanan bir çocuk annesi Nagihan Karadere'nin gizemli sevgilisi ise merak konusu olmuştu. Karadere, sır gibi sakladığı müstakbel eşiyle Bodrum Gündoğan'da TAKVİM objektiflerine yakalandı. Denizde aşka gelen ünlü çift, sarmaş dolaş görüntülendi. İşte Nagihan Karadere'nin yeni aşkı...