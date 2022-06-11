Real Madrid’in yıldız futbolcusu Vinicius Junior'ın güzel oyuncu Ester Exposito'ya attığı mesajlar ifşa oldu: Göğüslerim...
Bu sezon sergilediği performansla Real Madrid'in başarısında büyük pay sahiplerinden olan Vinicius Junior'ın, dünyaca ünlü İspanyol oyuncu Ester Exposito'ya attığı mesajlar ifşa oldu. İşte o mesajlar...
11.06.2022 19:02 - Son Güncelleme: 11.06.2022 19:02
Real Madrid'in dünyaca ünlü oyuncusu Vinicius Junior'un İspanyol oyuncu Ester Exposita'ya attığı mesajlar ifşa oldu.
Netflix'te yayınlanan Elite dizisi ile büyük hayran kitlesine ulaşan ünlü oyuncu Ester Exposito'ya özel mesaj atan Vinicius Junior'un mesajları ifşalandı.