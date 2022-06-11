Hapis istemiyle hakkında dava açılan Ezgi Mola aleyhine alınan kararın gerekçesi belli oldu! Şerefini rencide etmiş

Kararda, Mola'nın avukatlarının savunmalarında, katılan tarafından oluşturulan haksız bir fiile tepki amacıyla dava konusu paylaşımın yapıldığı, sanık lehine Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddesinde yer alan "Hakaret suçunun haksız bir fiile tepki olarak işlenmesi halinde, verilecek ceza üçte birine kadar indirilebileceği gibi, ceza vermekten de vazgeçilebilir" hükmünün uygulanmasının istendiği ancak katılan Orhan'ın, sanık Mola'ya yönelik bir eylemi olmaması nedeniyle bu maddenin uygulanmadığı aktarıldı.