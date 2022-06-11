Hapis istemiyle hakkında dava açılan Ezgi Mola aleyhine alınan kararın gerekçesi belli oldu! Şerefini rencide etmiş
Batman'ın Beşiri ilçesinde tabancayla intihar ederek hayatını kaybeden İpek Er'in, intihardan önce bıraktığı mektupta, kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia ettiği Musa Orhan'a hakaret ettiği gerekçesiyle 2 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle Ezgi Mola'ya dava açılmıştı. Musa Orhan'a hakaret ettiği gerekçesiyle 6 bin 960 lira adli para cezasına çarptırılan oyuncu Ezgi Mola hakkındaki kararın gerekçesi açıklandı.Mola'nın paylaşımında kullandığı ifadelerin Orhan'ın onur, şeref ve saygınlığını rencide edecek şekilde somut bir fiil isnat ettiği kaydedildi.
Batman'ın Beşiri ilçesinde tabancayla intihara kalkıştıktan 34 gün sonra, 18 Ağustos 2020'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden İpek Er, bıraktığı mektupta, Siirt'te görevli Uzman Çavuş Musa Orhan'ın kendisine cinsel saldırıda bulunduğu iddiasını öne sürmüştü.
Musa O.'nun tutuksuz yargılanması üzerine oyuncu Ezgi Mola, tepki göstererek 'Tecavüzcü şerefsizi dışarı salan vicdanınızda boğulun. Artık yasa, dua, dilek, istek,rica,umut herşeyi elimizden aldınız ya!! Ne diyim! Yazıklar olsun ! Yazıklar olsun !!! #MusaOrhanTutuklansin' ifadelerini kullandı. Ezgi Mola'nın paylaşımı üzerine Musa Orhan'ın avukatı Mehmet Erkan Akkuş, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.
Yürütülen soruşturma kapsamında Ezgi Mola hakkında 'Sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' ve 'Hakaret' suçlarından 2 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı. İddianame, Ankara 31'inci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Musa Orhan'a hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanan Mola'ya 6 bin 960 lira para cezası verildi.
'PAYLAŞIM TARİHİNDE ORHAN'IN CEZASI KESİNLEŞMEDİ'
Ankara 31. Asliye Ceza Mahkemesi'nin gerekçeli kararında Ezgi Mola'nın sosyal medya hesabından yaptığı söz konusu paylaşımla Musa Orhan'ı hedef aldığı, dava konusu paylaşımı yaptığı tarihte, başka bir davanın sanığı Orhan'ın suçlu olup olmadığı konusunda henüz kesinleşmiş bir mahkeme kararı bulunmadığı kaydedildi.
Kararda, Mola'nın avukatlarının savunmalarında, katılan tarafından oluşturulan haksız bir fiile tepki amacıyla dava konusu paylaşımın yapıldığı, sanık lehine Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddesinde yer alan "Hakaret suçunun haksız bir fiile tepki olarak işlenmesi halinde, verilecek ceza üçte birine kadar indirilebileceği gibi, ceza vermekten de vazgeçilebilir" hükmünün uygulanmasının istendiği ancak katılan Orhan'ın, sanık Mola'ya yönelik bir eylemi olmaması nedeniyle bu maddenin uygulanmadığı aktarıldı.