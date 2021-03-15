Rasim Öztekin'in eşi Esra Kazancıbaşı'ndan Demet Akbağ'ın o açıklamasına yanıt: 'Gerçeği yansıtmıyor!'
Kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Rasim Öztekin'in acı kaybı sanat dünyasını yasa boğdu. Yakın dostunu kaybetmenin acısı yaşayan Demet Akbağ, Rasim Öztekin'i son yolculuğuna uğurladıktan sonra çarpıcı bir açıklamada bulundu. 62 yaşında hayata veda eden usta sanatçı Rasim Öztekin'in eşi Esra Kazancıbaşı ihmal söylemlerinin gerçeği yansıtmadığını söylerken doktorunun açıklamasını da paylaştı. İşte Rasim Öztekin'in eşi Esra Kazancıbaşı'nın açıklamaları...
15.03.2021 13:07
- Son Güncelleme: 15.03.2021 13:26