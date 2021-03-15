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Rasim Öztekin'in eşi Esra Kazancıbaşı'ndan Demet Akbağ'ın o açıklamasına yanıt: 'Gerçeği yansıtmıyor!'

Kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Rasim Öztekin'in acı kaybı sanat dünyasını yasa boğdu. Yakın dostunu kaybetmenin acısı yaşayan Demet Akbağ, Rasim Öztekin'i son yolculuğuna uğurladıktan sonra çarpıcı bir açıklamada bulundu. 62 yaşında hayata veda eden usta sanatçı Rasim Öztekin'in eşi Esra Kazancıbaşı ihmal söylemlerinin gerçeği yansıtmadığını söylerken doktorunun açıklamasını da paylaştı. İşte Rasim Öztekin'in eşi Esra Kazancıbaşı'nın açıklamaları...

15.03.2021 13:07 - Son Güncelleme: 15.03.2021 13:26
Rasim Öztekin'in eşi Esra Kazancıbaşı'ndan Demet Akbağ'ın o açıklamasına yanıt: 'Gerçeği yansıtmıyor!'

10 Mart 2021'de son yolculuğuna uğurlanan Rasim Öztekin'in acı vedasının ardından oyuncu arkadaşlarından Demet Akbağ'dan çarpıcı bir açıklama gelmiş, usta sanatçının ölümünde ihmal iddiasının ortaya çıkmasıyla sevenleri bir şok daha yaşamıştı.

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Rasim Öztekin'in eşi Esra Kazancıbaşı'ndan Demet Akbağ'ın o açıklamasına yanıt: 'Gerçeği yansıtmıyor!'

Ancak 62 yaşında aramızdan ayrılan Rasim Öztekin'in eşi Esra Kazancıbaşı, Demet Akbağ'ın iddiasının doğru olmadığını doktor açıklamasıyla yalanladı.

Rasim Öztekin'in eşi Esra Kazancıbaşı'ndan Demet Akbağ'ın o açıklamasına yanıt: 'Gerçeği yansıtmıyor!'

Ses Tiyatrosu'nda düzenlenen törenin ardından Zincirlikuyu Camii'nde cenaze namazı kılınan ve daha sonra Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilen Rasim Öztekin sanat dünyasını yasa boğdu.

Rasim Öztekin'in eşi Esra Kazancıbaşı'ndan Demet Akbağ'ın o açıklamasına yanıt: 'Gerçeği yansıtmıyor!'

Acı haber sonrası Instagram hesabından Rasim Öztekin ile yıllar öncesine ait fotoğraflarını yayınlayan Demet Akbağ, "Çok canım yanıyor. Ne çok sevinç, ne çok anı, ne çok hüzün. Ah arkadaşım, ah yol arkadaşım, çok üzgünüm" mesajını yazmıştı.

Rasim Öztekin'in eşi Esra Kazancıbaşı'ndan Demet Akbağ'ın o açıklamasına yanıt: 'Gerçeği yansıtmıyor!'

"AMELİYATINI İHMAL ETMİŞ"

Dün fizik tedavi için gittiği Nişantaşı'nda kameralara takılan Demet Akbağ, yakın dostu ile ilgili acı gerçeği açıkladı. Ünlü oyuncu, "Çok kötü bir gün geçirdim, çok ağladım. Söylenecek hiçbir şey yok. Rasim'i çok genç kaybettik. Hepimiz çok çok üzgünüz." dedi.