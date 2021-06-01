Rafet El Roman’ın kızı Su El Roman’dan 'Fake Love' sürprizi! İddialı pozlarını art arda yayınladı sosyal medyayı kasıp kavurdu

Rafet El Roman'ın kızı Su El Roman'dan 'Fake Love' sürprizi! Ünlü şarkıcı Rafet El Roman'ın Tuğba Altıntop ile yaptığı evlilikten olan kızları Su El Roman ve Şevval El Roman, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Özellikle Rafet El Roman'ın kendisi gibi şarkıcılık mesleğini seçen kızı Su El Roman, 'Fake Love' şarkısının klip çekiminde verdiği pozlarla adından sık sık söz ettiriyor. Düzgün fiziği ile dikkat çeken Su El Roman'ın son paylaşımı da sosyal medyada büyük ilgi gördü. İşte iddialı pozlarıyla adından söz ettiren Su El Roman'ın son pozları...

01.06.2021 17:48 - Son Güncelleme: 01.06.2021 17:48 BU GALERİYİ PAYLAŞ





