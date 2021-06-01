Rafet El Roman’ın kızı Su El Roman’dan 'Fake Love' sürprizi! İddialı pozlarını art arda yayınladı sosyal medyayı kasıp kavurdu
Rafet El Roman'ın kızı Su El Roman'dan 'Fake Love' sürprizi! Ünlü şarkıcı Rafet El Roman'ın Tuğba Altıntop ile yaptığı evlilikten olan kızları Su El Roman ve Şevval El Roman, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Özellikle Rafet El Roman'ın kendisi gibi şarkıcılık mesleğini seçen kızı Su El Roman, 'Fake Love' şarkısının klip çekiminde verdiği pozlarla adından sık sık söz ettiriyor. Düzgün fiziği ile dikkat çeken Su El Roman'ın son paylaşımı da sosyal medyada büyük ilgi gördü. İşte iddialı pozlarıyla adından söz ettiren Su El Roman'ın son pozları...
01.06.2021 17:48
- Son Güncelleme: 01.06.2021 17:48
Geçtiğimiz yaz 'Jokeria' şarkısını dinleyicilerin beğenisine sunan Su El Roman, İngilizce şarkısı 'Fake Love' için Frankfurt'ta kamera karşısına geçti.
Su El Roman'ın söz ve bestesi kendisine ait olan yeni çalışmasının, klip yönetmenliği ise Ayngraphy Productions tarafınca gerçekleştirildi.
Çekimlerinin kamera arkasında da aktif şekilde çalışan El Roman'ın şarkısı dijital platformlarda yayına girdi.
Instagram hesabında oldukça iddialı paylaşımlar yapan genç şarkıcı, geçtiğimiz günlerde 'Fake Love' parçasının klibinde giydiği kırmızı elbisesiyle sosyal medyanın gündemi oldu. Sarı kombinde giyen şarkıcı, hangisinin daha çok yakıştığını sordu.
Rafet El Roman'ın kızı Su El Roman'ın sosyal medyada paylaştığı fotoğraflar dikkat çekti. Babasının izinden giden Su El Roman, kendi yazdığı 'Fake Love' parçasının klibinde verdiği pozlarla çok beğenildi.