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Survivor Aleyna Çalışkan çıka çıka bakın kim çıktı gezmediği kapı yok! Aleyna'nın skandal görüntüleri güzellik yarışmasında...

TV 8 ekranlarında yayınlanan ekranların fenomen yarışma programı Survivor 2021'de rekabet tüm hızıyla devam ediyor. Yarışmanın en çok söz ettiren isimlerinden biri de, yarışmaya yedeklerden dahil olan Aleyna Çalışkan. Aleyna Kalaycıoğlu'nun yakın arkadaşı Aleyna Çalışkan, pek çok yarışmacıyla polemiğe girmiş, özellikle Uğurtan Dora'yla olan kavgalarıyla ön plana çıkmış ancak performansı beklenenin çok çok altında kalmış bir isim. TikTok'ta çektiği göbek dansı videosu olay olan Aleyna Çalışkan bakın çıka çıka kim çıktı. Görünce çok şaşıracaksınız.

01.06.2021 17:29 - Son Güncelleme: 01.06.2021 17:31
Survivor Aleyna Çalışkan çıka çıka bakın kim çıktı gezmediği kapı yok! Aleyna'nın skandal görüntüleri güzellik yarışmasında...

14 sezondur yayınlanan Survivor, TV 8 ekranlarında yeniden izleyiciyle buluştu. Ünlüler ve gönüllüler takımının yarışmacılarının kıyasıya rekabet halinde olduğu Survivor 2021'de yarışmacılar hakkında pek çok detay da merak ediliyor. Emin Günenç'in diskalifiye olmasının ardından gönüllüler takımına gelen Aleyna Çalışkan dikkat çekiyor. Aleyna Çalışkan hakkında öyle bir gerçek ortaya çıktı ki duyanlar şaştı kaldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Survivor Aleyna Çalışkan çıka çıka bakın kim çıktı gezmediği kapı yok! Aleyna'nın skandal görüntüleri güzellik yarışmasında...

Acun Ilıcalı ve Murat Ceylan'ın sunuculuğunu üstlendiği Survivor'ın adından en çok söz ettiren isimlerinden biri Aleyna Çalışkan oldu.

Survivor Aleyna Çalışkan çıka çıka bakın kim çıktı gezmediği kapı yok! Aleyna'nın skandal görüntüleri güzellik yarışmasında...

1998 doğumlu yarışmacı hakkında araştırma yapanlar gördüklerine inanamadı ve akıllarda soru işaretleri oluştu, bakın neden.

Survivor Aleyna Çalışkan çıka çıka bakın kim çıktı gezmediği kapı yok! Aleyna'nın skandal görüntüleri güzellik yarışmasında...

Aleyna Çalışkan, 15 Temmuz 1998 yılında doğdu. Üniversite öğrencisi olan Aleyna 1.67 boyunda ve 53 kilodur. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde okuyan Aleyna Çalışkan, 12 yaşından beri sporla ilgilenmektedir.

Survivor Aleyna Çalışkan çıka çıka bakın kim çıktı gezmediği kapı yok! Aleyna'nın skandal görüntüleri güzellik yarışmasında...

Voleybol, badminton, karate ve boks sporlarına da ilgisi olan Aleyna Çalışkan düzgün fiziğiyle dikkat çeken isimler arasında yer alıyor.