Survivor Aleyna Çalışkan çıka çıka bakın kim çıktı gezmediği kapı yok! Aleyna'nın skandal görüntüleri güzellik yarışmasında...

TV 8 ekranlarında yayınlanan ekranların fenomen yarışma programı Survivor 2021'de rekabet tüm hızıyla devam ediyor. Yarışmanın en çok söz ettiren isimlerinden biri de, yarışmaya yedeklerden dahil olan Aleyna Çalışkan. Aleyna Kalaycıoğlu'nun yakın arkadaşı Aleyna Çalışkan, pek çok yarışmacıyla polemiğe girmiş, özellikle Uğurtan Dora'yla olan kavgalarıyla ön plana çıkmış ancak performansı beklenenin çok çok altında kalmış bir isim. TikTok'ta çektiği göbek dansı videosu olay olan Aleyna Çalışkan bakın çıka çıka kim çıktı. Görünce çok şaşıracaksınız.

01.06.2021 17:29 - Son Güncelleme: 01.06.2021 17:31 BU GALERİYİ PAYLAŞ





