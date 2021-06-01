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Ajda Pekkan'ın Bodrum'da çiftlik evi hayali suya düştü! Ultra lüks villasıyla hayran bırakan Süperstar rotayı bakın nereye çevirdi

Pandemi ile birlikte soluğu Bodrum'daki ultra lüks villasında alan Ajda Pekkan'ın Mazı ve Yalıçiftlik gibi bölgelerde kurduğu çiftlik evi hayali suya düştü! 2019 yılında Bodrum'daki 4 katlı villasının dekorasyonu için 1.5 milyon TL harcayan 75 yaşındaki Pekkan, 10 ile 15 milyon TL'lik arazi fiyatları karşısında neye uğradığını şaşırdı. Bodrum'daki arazi fiyatlarını görünce ağzı açık kalan Süperstar rotayı Kaz Dağları'na çevirdi. Pekkan Bodrum'da değeri 10 milyon TL olan arazilerle aynı ölçüdeki yerlerin burada 3 milyon TL olduğunu görünce çiftliğini Kaz Dağları bölgesinde yapmaya karar verdi. İşte Ajda Pekkan'ın şu anda Bodrum'da yaşadığı o villa ve sizler için derlediğimiz ünlülerin evleri...

01.06.2021 18:11 - Son Güncelleme: 01.06.2021 18:25
Ajda Pekkan'ın Bodrum'da çiftlik evi hayali suya düştü! Ultra lüks villasıyla hayran bırakan Süperstar rotayı bakın nereye çevirdi

Süperstar rotayı bakın nereye çevirdi

Ajda Pekkan'ın Bodrum'da çiftlik evi hayali suya düştü! Pandemi başından beri Bodrum'daki villasında kalan Ajda Pekkan, burada arazi arayışına girmişti. Mazı ve Yalıçiftlik gibi bölgelerden büyük arazi bakan Süperstar'ın arzusu, burada çiftlik hayatı yaşamaktı.

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Ajda Pekkan'ın Bodrum'da çiftlik evi hayali suya düştü! Ultra lüks villasıyla hayran bırakan Süperstar rotayı bakın nereye çevirdi

Yardımcıları aracılığıyla arazi fiyatlarını öğrenen ünlü sanatçı, duyduğu 10 ile 15 milyon TL'lik fiyatlar karşısında neye uğradığını şaşırdı. Özellikle pandemiyle birlikte artan fiyatların değerinden çok daha fazla olduğunu düşünen Ajda Pekkan, bu nedenle Bodrum'da geniş arazi almaktan vazgeçti.

Ajda Pekkan'ın Bodrum'da çiftlik evi hayali suya düştü! Ultra lüks villasıyla hayran bırakan Süperstar rotayı bakın nereye çevirdi

3'TE BİRİ FİYATINA…
Rotasını Kaz Dağları bölgesine çeviren Süperstar, geçtiğimiz günlerde bu bölgeye giderek satılık arazileri dolaştı.
Ajda Pekkan, Bodrum'da değeri 10 milyon TL olan arazilerle aynı ölçüdeki yerlerin burada 3 milyon TL olduğunu görünce çiftliğini Kaz Dağları bölgesinde yapmaya karar verdi.

Ajda Pekkan'ın Bodrum'da çiftlik evi hayali suya düştü! Ultra lüks villasıyla hayran bırakan Süperstar rotayı bakın nereye çevirdi

İşte Ajda Pekkan'ın 1.5 milyona yenilediği Bodrum'daki ultra lüks villası...

Ajda Pekkan'ın Bodrum'da çiftlik evi hayali suya düştü! Ultra lüks villasıyla hayran bırakan Süperstar rotayı bakın nereye çevirdi