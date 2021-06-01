Ajda Pekkan'ın Bodrum'da çiftlik evi hayali suya düştü! Ultra lüks villasıyla hayran bırakan Süperstar rotayı bakın nereye çevirdi

Pandemi ile birlikte soluğu Bodrum'daki ultra lüks villasında alan Ajda Pekkan'ın Mazı ve Yalıçiftlik gibi bölgelerde kurduğu çiftlik evi hayali suya düştü! 2019 yılında Bodrum'daki 4 katlı villasının dekorasyonu için 1.5 milyon TL harcayan 75 yaşındaki Pekkan, 10 ile 15 milyon TL'lik arazi fiyatları karşısında neye uğradığını şaşırdı. Bodrum'daki arazi fiyatlarını görünce ağzı açık kalan Süperstar rotayı Kaz Dağları'na çevirdi. Pekkan Bodrum'da değeri 10 milyon TL olan arazilerle aynı ölçüdeki yerlerin burada 3 milyon TL olduğunu görünce çiftliğini Kaz Dağları bölgesinde yapmaya karar verdi. İşte Ajda Pekkan'ın şu anda Bodrum'da yaşadığı o villa ve sizler için derlediğimiz ünlülerin evleri...

01.06.2021 18:11 - Son Güncelleme: 01.06.2021 18:25 BU GALERİYİ PAYLAŞ





