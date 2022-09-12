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Haberler Magazin Üç Kız Kardeş'in Somer'i Berker Güven kendisinden 14 yaş büyük aşkı Nihal Yalçın'ı kameralar önünde öpücüğe boğdu: "Ona nasıl mesafeli olurum?

Üç Kız Kardeş'in Somer'i Berker Güven kendisinden 14 yaş büyük aşkı Nihal Yalçın'ı kameralar önünde öpücüğe boğdu: "Ona nasıl mesafeli olurum?

Üç Kız Kardeş'in Somer'i Berker Güven kendisinden 14 yaş büyük aşkı Nihal Yalçın'ı kameralar önünde öpücüğe boğdu. Üç Kız Kardeş dizisinde 'Somer Korman' karakterini canlandıran Berker Güven ile oyuncu sevgilisi Nihal Yalçın, önceki akşam Cihangir'de objektiflere yansıdı. Sevgilisine sımsıkı sarılan Berker Güven, "Ben Nihal'i çok seviyorum ve ona aşığım o benim canım ona nasıl mesafeli olurum." dedi.

12.09.2022 11:34 - Son Güncelleme: 12.09.2022 11:34
Üç Kız Kardeş’in Somer’i Berker Güven kendisinden 14 yaş büyük aşkı Nihal Yalçın’ı kameralar önünde öpücüğe boğdu: Ona nasıl mesafeli olurum?

"ONA NASIL MESAFELİ OLURUM?"

Üç Kız Kardeş'in Somer'i Berker Güven kendisinden 14 yaş büyük aşkı Nihal Yalçın'ı kameralar önünde öpücüğe boğdu.

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Üç Kız Kardeş’in Somer’i Berker Güven kendisinden 14 yaş büyük aşkı Nihal Yalçın’ı kameralar önünde öpücüğe boğdu: Ona nasıl mesafeli olurum?

Kanal D'nin sevilen dizisi Üç Kız Kardeş'te 'Somer Korman' karakterini canlandıran Berker Güven ile oyuncu sevgilisi Nihal Yalçın, önceki akşam Cihangir'de objektiflere yansıdı.

Üç Kız Kardeş’in Somer’i Berker Güven kendisinden 14 yaş büyük aşkı Nihal Yalçın’ı kameralar önünde öpücüğe boğdu: Ona nasıl mesafeli olurum?

AŞKINI İLAN EDEREK ÖPÜCÜKLERE BOĞDU

Ayvalık'a iş için bir haftalığına giden sevgilisi Güven'i yolcu eden Yalçın'a sımsıkı sarılan Berker Güven, sevgilisi Nihal Yalçın'ı öpmeye ve sarılmaya doyamadı ve şöyle dedi:

Üç Kız Kardeş’in Somer’i Berker Güven kendisinden 14 yaş büyük aşkı Nihal Yalçın’ı kameralar önünde öpücüğe boğdu: Ona nasıl mesafeli olurum?

"Arkadaşlar geçenlerde bizim için birbirlerine mesafeliler diye yazmışsınız. Ben Nihal'i çok seviyorum ve ona aşığım o benim canım ona nasıl mesafeli olurum. Lütfen bunu düzeltin"

Üç Kız Kardeş’in Somer’i Berker Güven kendisinden 14 yaş büyük aşkı Nihal Yalçın’ı kameralar önünde öpücüğe boğdu: Ona nasıl mesafeli olurum?

Aralarında 14 yaş fark olan Berker Güven ile Nhal Yalçın'ın yaşı merak konusu oldu. İşte sizelr için derlediğimiz ünlülerin yaşları...

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