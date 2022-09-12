Üç Kız Kardeş'in Somer'i Berker Güven kendisinden 14 yaş büyük aşkı Nihal Yalçın'ı kameralar önünde öpücüğe boğdu: "Ona nasıl mesafeli olurum?
Üç Kız Kardeş'in Somer'i Berker Güven kendisinden 14 yaş büyük aşkı Nihal Yalçın'ı kameralar önünde öpücüğe boğdu. Üç Kız Kardeş dizisinde 'Somer Korman' karakterini canlandıran Berker Güven ile oyuncu sevgilisi Nihal Yalçın, önceki akşam Cihangir'de objektiflere yansıdı. Sevgilisine sımsıkı sarılan Berker Güven, "Ben Nihal'i çok seviyorum ve ona aşığım o benim canım ona nasıl mesafeli olurum." dedi.
12.09.2022 11:34 - Son Güncelleme: 12.09.2022 11:34
"ONA NASIL MESAFELİ OLURUM?"
Üç Kız Kardeş'in Somer'i Berker Güven kendisinden 14 yaş büyük aşkı Nihal Yalçın'ı kameralar önünde öpücüğe boğdu.
Kanal D'nin sevilen dizisi Üç Kız Kardeş'te 'Somer Korman' karakterini canlandıran Berker Güven ile oyuncu sevgilisi Nihal Yalçın, önceki akşam Cihangir'de objektiflere yansıdı.
AŞKINI İLAN EDEREK ÖPÜCÜKLERE BOĞDU
Ayvalık'a iş için bir haftalığına giden sevgilisi Güven'i yolcu eden Yalçın'a sımsıkı sarılan Berker Güven, sevgilisi Nihal Yalçın'ı öpmeye ve sarılmaya doyamadı ve şöyle dedi:
Aralarında 14 yaş fark olan Berker Güven ile Nhal Yalçın'ın yaşı merak konusu oldu. İşte sizelr için derlediğimiz ünlülerin yaşları...