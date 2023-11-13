Popstar Mehtap'tan Seda Sayan ifşası: Tüm Türkiye duysun! Seren Serengil’e itiraf etti! Ortalık karıştı: 40 bin TL verip...

Sivri dili, güçlü sesi ve dobralığıyla bilinen Popstar yarışmasının unutulmaz isimlerinden şarkıcı Mehtap Yılmaz , katıldığı programda yaptığı açıklamalarla dikkat çekti.

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Seren Serengil programına katılan eski yarışmacıya "Ben enteresan bir şey duydum; Seda Sayan program yapıyordu, o esnada da sana ya başka kanallardan teklif geliyor tam Seda Sayan'ın karşı saati..." dedi.