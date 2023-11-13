Popstar Mehtap'tan Seda Sayan ifşası: Tüm Türkiye duysun! Seren Serengil’e itiraf etti! Ortalık karıştı: 40 bin TL verip...

Popstar yarışmasıyla adını duyuran Mehtap Yılmaz, sivri dili ve dobralığıyla hafızalara kazındı. Uzun bir süredir ekranlardan uzak olan Mehtap, çarpıcı açıklamalarıyla gündeme geldi. Seren Serengil'e itirafları peş peşe sıralayan Mehtap, Seda Sayan hakkında söyledikleriyle herkesi şaşkına çevirirken 40 bin TL detayı dikkat çekti. İşte detaylar...
Sivri dili, güçlü sesi ve dobralığıyla bilinen Popstar yarışmasının unutulmaz isimlerinden şarkıcı Mehtap Yılmaz, katıldığı programda yaptığı açıklamalarla dikkat çekti.
Seren Serengil'e konuşan Mehtap, Seda Sayan hakkında söyledikleriyle herkesi şaşkına çevirirken 40 bin TL detayı dikkat çekti.
Seren Serengil programına katılan eski yarışmacıya "Ben enteresan bir şey duydum; Seda Sayan program yapıyordu, o esnada da sana ya başka kanallardan teklif geliyor tam Seda Sayan'ın karşı saati..." dedi.