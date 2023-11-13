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2 yıl evli kalmışlardı! Arzu Yanardağ eski eşiyle 15 yıl sonra mahkemelik oldu! 17 yaşındaki kızının babasına 35 bin TL’lik dava...

1997 yılında 'Unutabilsem' adlı dizide Emrah'la başrolü paylaşarak televizyon kariyerine başlayan Arzu Yanardağ hem kariyeri hem de özel hayatıyla yıllarca adından söz ettirdi. Ünlü isim, şimdi ise eski eşiyle gündeme geldi. Yanardağ, 15 yıl önce boşandığı kızının babası Ali Serter ile mahkemelik oldu. İşte Arzu Yanardağ ile eski eşi Ali Serter arasında yaşananlar...

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Giriş Tarihi 13 Kasım 2023, 12:59 Güncelleme 13 Kasım 2023, 12:59
2 yıl evli kalmışlardı! Arzu Yanardağ eski eşiyle 15 yıl sonra mahkemelik oldu! 17 yaşındaki kızının babasına 35 bin TL’lik dava... 1

Bir süredir ekranlardan uzak duran Arzu Yanardağ, 1997 yılında 'Unutabilsem' adlı dizide Emrah'la başrolü paylaşarak televizyon kariyerine başladı.

2 yıl evli kalmışlardı! Arzu Yanardağ eski eşiyle 15 yıl sonra mahkemelik oldu! 17 yaşındaki kızının babasına 35 bin TL’lik dava... 2

Kariyeri kadar özel hayatıyla da dikkat çeken Yanardağ, eski eşi Ali Serter'le mahkemelik oldu.

2 yıl evli kalmışlardı! Arzu Yanardağ eski eşiyle 15 yıl sonra mahkemelik oldu! 17 yaşındaki kızının babasına 35 bin TL’lik dava... 3

İstanbul Aile Mahkemesi'ne açılan davaya göre Arzu Yanardağ ile reklamcı Ali Serter 2006 yılında evlendi.

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