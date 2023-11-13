2 yıl evli kalmışlardı! Arzu Yanardağ eski eşiyle 15 yıl sonra mahkemelik oldu! 17 yaşındaki kızının babasına 35 bin TL’lik dava...

1997 yılında 'Unutabilsem' adlı dizide Emrah'la başrolü paylaşarak televizyon kariyerine başlayan Arzu Yanardağ hem kariyeri hem de özel hayatıyla yıllarca adından söz ettirdi. Ünlü isim, şimdi ise eski eşiyle gündeme geldi. Yanardağ, 15 yıl önce boşandığı kızının babası Ali Serter ile mahkemelik oldu. İşte Arzu Yanardağ ile eski eşi Ali Serter arasında yaşananlar...