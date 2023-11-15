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Haberler Magazin Videoları Giriş Tarihi: 15 Kasım 2023, 09:34 Güncelleme Tarihi: 15 Kasım 2023, 09:48

Popstar Mehtap Yılmaz'dan kahreden haber! Beyne pıhtı atması nedeniyle kısmi felç geçirdi! Sağlık durumu nasıl? İlk açıklama geldi!

Popstar yarışmasıyla adını duyuran ve sivri diliyle hafızalara kazınan Mehtap Yılmaz, geçen günlerde Seren Serengil'in programına katılmış ve Seda Sayan hakkında söyledikleriyle gündem olmuştu. Yılmaz, bu kez kötü bir haberle gündeme geldi. Gece vakti apar topar hastaneye kaldırılan Popstar Mehtap'ın sağlık durumu sevenlerini korkuturken ilk açıklama geldi. İşte kısmi felç geçiren Mehtap Yılmaz'ın son sağlık durumu...

Popstar Alaturka yarışmasıyla adını duyuran Mehtap Yılmaz, yaşadığı sağlık sorunuyla gündemde. Yılmaz'ın beyin pıhtısı nedeniyle kısmi felç geçirdiği resmi Instagram hesabından yapılan açıklama ile duyuruldu. Açıklamada, "Dün gece acil olarak hastaneye kaldırılan Mehtap Yılmaz, beyin pıhtısı nedeniyle kısmi felç geçirmiştir. Doktorlar, durumunun daha iyiye gittiğini ve gerekli tedavinin yapıldığını belirtmişlerdir. Sağlık durumuyla ilgili yeni bir gelişme olduğunda sevenlerine bilgilendirme yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

POPSTAR MEHTAP YILMAZ KİMDİR?

Mehtap Yılmaz, 19 Mart 1978'de Rize'de doğdu, ancak çocukluğu Artvin'de geçti. Ailesinin geçimsizlik nedeniyle ayrılmasıyla, Mehtap ve kardeşleri anneleriyle babaları arasında bölündü. Baba yeniden evlenmeye karar verince de tüm kardeşler annelerinin yanına döndü. Müzikle tanışması çok küçük yaşlara dayanan Yılmaz'ın hayatı bir arkadaşıyla birlikte gittiği restoranda değişti.

Gittikleri restoranda ısrarlara dayanamayıp şarkı söyledi, çok beğenilince restoranın sahibinden iş teklifi aldı. O sıralarda bir yandan liseyi dışarıdan bitirmeye çalışıp bir yandan da sekreterlik yapıyordu.

Aldığı teklifi geri çevirmeyen Mehtap Yılmaz, işten çıkıp restorana gitmeye başladı. Bir klavye eşliğinde şarkı söylemeye başladı. Daha sonra da Ankara'da gazino ve pavyonlarda çalışmaya başladı. Popstar'a katılması da yine bir arkadaşı vesilesiyle oldu. Tüm elemeleri geçen Mehtap Yılmaz, sonunda da yarışmada mücadele etmeye başladı. Sivri dili, güçlü sesi ile kısa sürede de herkesin dikkatini çekti.

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