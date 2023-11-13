Aslı Enver ile eşi Berkin Gökbudak'yan romantik yıl dönümü kutlaması "İyi ki sen..." Aslı doğum kilolarını çoktan verdi son hali dikkat çekti

Berkin Gökbudak ile 12 Kasım 2022 tarihinde aile içi bir törenle dünyaevine giren Aslı Enver, geçen Temmuz ayında kızı Elay'ı kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tattı. Çiçeği burnunda anne Enver, önceki akşam eşi Berkin Gökbudak'la, 1. evlilik yıl dönümlerini kutladı. Enver'in "İyi ki sen" notuyla paylaştığı karelere binlerce beğeni ve yorum yağdı. İşte detaylar...