RAMAZAN İMSAKİYE
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Pis Yedili'nin Albino PC'siydi! Ahmet Yıldırım'ın sonra hali görenleri şaşkına çevirdi

Kadrosunda Kadir Doğulu, Uraz Kaygılaroğlu, Eda Ece, Barış Arduç, Ayşegül Aldinç gibi isimlerin yer aldığı Pis Yedili dizisi yayınlandığı 2011-2014 tarihlerinde ekranlarda fırtınalar estirdi. Karakterleri lakaplarıyla hafızalarımıza kazınan Pis Yedili dizisinin en çok dikkat çeken isimlerinden biri Albino bir karaktere hayat veren Ahmet Yıldırım olmuştu. 'Pc' lakabıyla, zeki bir lise öğrencisini canlandıran Ahmet Yıldırım daha sonra ekranlardan elini eteğini çekti. Pis Yedili'nin yeniden izleyici karşısına çıkmasıyla dizinin albio PC'si Ahmet Yıldırım merak ediliyor. Ahmet Yıldırım'ın son hali sizi çok şaşırtacak. İşte başta Pis Yedili'nin PC'si Ahmet Yıldırım olmak üzere ünlülerin yıllar içerisindeki inanılmaz değişimi.

30.04.2020 14:02 - Son Güncelleme: 30.04.2020 14:02
Pis Yedili'nin Albino PC'siydi! Ahmet Yıldırım'ın sonra hali görenleri şaşkına çevirdi

Pis Yedili dizisindeki albino bir genci canlandıran PC rolündeki Ahmet Yıldırım'ı çoğu kişi albino sansa da aslında Ahmet Yıldırım özel bir makyajla bu hale getirilmişti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Pis Yedili'nin Albino PC'siydi! Ahmet Yıldırım'ın sonra hali görenleri şaşkına çevirdi

Ahmet Yıldırım'ın son hali sizi çok şaşırtacak.

Pis Yedili'nin Albino PC'siydi! Ahmet Yıldırım'ın sonra hali görenleri şaşkına çevirdi

BURAK ÖZÇİVİT

Pis Yedili'nin Albino PC'siydi! Ahmet Yıldırım'ın sonra hali görenleri şaşkına çevirdi

MERVE BOLUĞUR

Pis Yedili'nin Albino PC'siydi! Ahmet Yıldırım'ın sonra hali görenleri şaşkına çevirdi

FAHRİYE EVCEN

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