Esra Balamir koronavirüsü yendi mi? Üçüncü kez koronavirüs testi yapılan Esra Balamir'den yeni video!

"Aslında kendimi grip zannettim, gripteki bulgular vardı. İki, üç gün öyle dolaştım arkadaşımın daha çok ateşi çıktı bana göre. İlaçlarımız geldi. Ateşim çıktı ama hiç öksürmedim. Sadece ateşim ve burun tıkanıklığı vardı arada da baş ağrısı."