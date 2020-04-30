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Esra Balamir koronavirüsü yendi mi? Üçüncü kez koronavirüs testi yapılan Esra Balamir'den yeni video!
Esra Balamir koronavirüsü yendi mi? Üçüncü kez koronavirüs testi yapılan Esra Balamir'den yeni video!
Esra Balamir, geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesabından paylaşım yapmış ve koronavirüse yakalandığını açıklamıştı. Virüsü arkadaşından kaptığını söyleyen Balamir evinde tedavi altına alınmıştı. Önceki gün üçüncü kez koronavirüs testi yapılan ünlü sunucu test sonucunun ardından bir video yayınladı. Son sağlık durumunu Instagram hesabından paylaşan Balamir, kendisine dua eden sevenlerine teşekkür etti.
30.04.2020 13:09
- Son Güncelleme: 30.04.2020 13:20
Günlerdir evinde tedavi gören sunucunun son testi ise negatif çıktı. Ünlü sunucu Esra Balamir, Nisan ayının başında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda arkadaşından kendisine virüs bulaştığını söyleyerek herkesi korkuttu.
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VİRÜSÜ YENDİ
Hastalığı boyunca yaşadıklarını sık sık sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Balamir, bugün yaptığı paylaşımda 3. kez yapılan koronavirüs testinin negatif çıktığını söyledi.
Balamir, paylaşımında "Çok şükür sonunda negatif oldu sonuç. Bu süreçte bana dua eden merak eden herkesten Allah razı olsun" dedi.
"KENDİMİ GRİP ZANNETTİM"
Koronavirüse yakalandıktan sonra bir canlı yayına telefonla bağlanarak yaşadıklarını anlatan Balamir, şunları söylemişti:
"Aslında kendimi grip zannettim, gripteki bulgular vardı. İki, üç gün öyle dolaştım arkadaşımın daha çok ateşi çıktı bana göre. İlaçlarımız geldi. Ateşim çıktı ama hiç öksürmedim. Sadece ateşim ve burun tıkanıklığı vardı arada da baş ağrısı."