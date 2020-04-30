RAMAZAN İMSAKİYE
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Gigi Hadid'in bebeğinin cinsiyeti belli oldu! Gigi Hadid kaç yaşında? Hamilelikte şoke eden detaylar

ABD'li ünlü model Gigi Hadid'in dün ortaya atılan 5 aylık hamile olduğu iddiası, magazin gündeminde bomba etkisi yaratmıştı. Gigi Hadid'in hamileliğinin ayrıntıları bir bir ortaya çıkmaya başladı. Hadid'in doğum günü kutlamasında çift, bebeğin cinsiyetinin de açıklandığı bir baby shower partisi olduğu iddia edildi. Peki Gigi Hadid kaç yaşında? Hamile olan Gigi Hadid'in bebeğinin cinsiyeti ne? İşte Gigi Hadid'in hamileliğine dair bilinmeyen detaylar...

30.04.2020 14:52 - Son Güncelleme: 30.04.2020 15:21
Gigi Hadid'in bebeğinin cinsiyeti belli oldu! Gigi Hadid kaç yaşında? Hamilelikte şoke eden detaylar

ABD'li ünlü model Gigi Hadid'in 5 aylık hamile olduğu iddiası, magazin gündeminde bomba etkisi yaratmıştı. Magazin gündemine bomba gibi düşen Gigi Hadid'in hamileliğinin ayrıntıları bir bir ortaya çıkmaya başladı. Hadid'in doğum günü kutlamasında çift, bebeğin cinsiyetinin de açıklandığı bir baby shower partisi olduğu iddia edildi.

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Gigi Hadid'in bebeğinin cinsiyeti belli oldu! Gigi Hadid kaç yaşında? Hamilelikte şoke eden detaylar

TMZ'nin yaptığı haberin ardından anne Yolanda Hadid de Almanya'da yayınlanan bir programda, "Küçük sırrımızın basına sızdığına inanamıyorum. Tabii ki hepimiz çok heyecanlıyız" diyerek Hadid'in hamileliğini doğruladı.

Gigi Hadid'in bebeğinin cinsiyeti belli oldu! Gigi Hadid kaç yaşında? Hamilelikte şoke eden detaylar

Partideki ayrıntılardan yola çıkan hayranları, "Hello little one" (Merhaba minik) yazan pembe hediye paketlerinden dolayı bebeğin cinsiyetinin kız olduğunu iddia etti. Başka bir hayranı ise Gigi'nin, Zayn'a sarıldığı fotoğrafta elinde tuttuğu balonun kurdalesinin mavi olmasından dolayı bebeğin erkek olduğunu iddia etti.

Gigi Hadid'in bebeğinin cinsiyeti belli oldu! Gigi Hadid kaç yaşında? Hamilelikte şoke eden detaylar

Diğer yandan Gigi Hadid'in şubat ayında i-D Magazine'e verdiği bir röportajın ayrıntıları da gündeme gelmeye başladı. Gigi'nin röportajda söylediği, "Yaş aldıkça, aile kurmayı daha çok düşünüyorum.

Gigi Hadid'in bebeğinin cinsiyeti belli oldu! Gigi Hadid kaç yaşında? Hamilelikte şoke eden detaylar

Sonsuza kadar modellik yapar mıyım emin değilim. Modanın yaratıcı tarafını çok seviyorum. Birlikte çalıştığım insanlar beni çok mutlu ediyor, onların yanında olduğum için çok şanslıyım.

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