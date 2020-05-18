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Pis Yedili'nin Albino PC'sine bakın! Ahmet Yıldırım son haliyle şaşırttı

Kadrosunda Kadir Doğulu, Uraz Kaygılaroğlu, Eda Ece, Barış Arduç, Ayşegül Aldinç gibi isimlerin yer aldığı Pis Yedili dizisi yayınlandığı 2011-2014 tarihlerinde ekranlarda fırtınalar estirdi. Karakterleri lakaplarıyla hafızalarımıza kazınan Pis Yedili dizisinin en çok dikkat çeken isimlerinden biri Albino bir karaktere hayat veren Ahmet Yıldırım olmuştu. 'Pc' lakabıyla, zeki bir lise öğrencisini canlandıran Ahmet Yıldırım daha sonra ekranlardan elini eteğini çekti. Pis Yedili'nin yeniden izleyici karşısına çıkmasıyla dizinin albio PC'si Ahmet Yıldırım merak ediliyor. Ahmet Yıldırım'ın son hali sizi çok şaşırtacak. İşte başta Pis Yedili'nin PC'si Ahmet Yıldırım olmak üzere ünlülerin yıllar içerisindeki inanılmaz değişimi.

18.05.2020 16:20 - Son Güncelleme: 18.05.2020 16:42 BU GALERİYİ PAYLAŞ





