Bülent Ersoy 80'li yıllara ait mini elbiseli fotoğrafıyla şaşırttı! İşte Diva'nın gençliği...
Türk Sanat Müziği'nin yaşayan efsanesi Bülent Ersoy'un 80'li yıllarda örgü örerken çekildiği fotoğrafı sosyal medyada olay oldu.Koronavirüs tedbirleri kapsamında yaş engeline takılan 67 yaşındaki Bülent Ersoy, vaktini evinde geçirmeye başladı. Her yaptığı ve giydiğiyle gündemden düşmeyen Diva, bu sefer de yıllar önce çektirdiği bir fotoğrafla sosyal medyanın gündemine oturdu. İşte Bülent Ersoy'un gençliği ve ünlülerin yıllar içerisindeki değişimleri...
18.05.2020 16:57
- Son Güncelleme: 18.05.2020 17:14
Koronavirüs tedbirleri kapsamında yaş engeline takılan 67 yaşındaki Bülent Ersoy, vaktini evinde geçirmeye başladı. Her yaptığı ve giydiğiyle gündemden düşmeyen Diva, bu sefer de yıllar önce çektirdiği bir fotoğrafla sosyal medyanın gündemine oturdu. Ersoy'un mini elbisesiyle örgü örerken çektirdiği fotoğraf, kısa sürede sosyal medyada en çok paylaşılan fotoğraflar arasına girdi.
İşte Bülent Ersoy ve diğer ünlü isimlerin şaşırtan değişimleri...
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