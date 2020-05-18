Bülent Ersoy 80'li yıllara ait mini elbiseli fotoğrafıyla şaşırttı! İşte Diva'nın gençliği...

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yaş engeline takılan 67 yaşındaki Bülent Ersoy, vaktini evinde geçirmeye başladı. Her yaptığı ve giydiğiyle gündemden düşmeyen Diva, bu sefer de yıllar önce çektirdiği bir fotoğrafla sosyal medyanın gündemine oturdu. Ersoy'un mini elbisesiyle örgü örerken çektirdiği fotoğraf, kısa sürede sosyal medyada en çok paylaşılan fotoğraflar arasına girdi.

İşte Bülent Ersoy ve diğer ünlü isimlerin şaşırtan değişimleri...