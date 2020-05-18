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Engin Altan Düzyatan’ın Instagram paylaşımında Diriliş Ertuğrul detayı! Beylikten emekli olunca...

Diriliş Ertuğrul dizisinde canlandırdığı Ertuğrul Bey karakteri ile kariyer basamaklarını hızla tırmanan oyuncu Engin Altan Düzyatan, Instagram hesabından yayınladığı son fotoğraf ile gündeme bomba gibi düştü. 40 yaşındaki Engin Altan Düzyatan, karantina günlerini çeşitli aktivitelerle değerlendiriyor. Son paylaşımında ustalık gerektiren bir iş yaptığı görüşen Düzyatan'a, oyuncu arkadaşı Cavit Çetin Güner'den gelen yorum dikkat çekti. Bu yorum, Diriliş Ertuğrul'a Engin Altan Düzyatan'ın geri dönmesini isteyen sosyal medya kullanıcılarına tebessüm ettirdi. Engin Altan Düzyatan kimdir? İşte Dirili Ertuğtul'un Ertuğrul Bey'i Engin Altan Düzyatan ve ailesi...

18.05.2020 16:03 - Son Güncelleme: 18.05.2020 16:15 BU GALERİYİ PAYLAŞ





