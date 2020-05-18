RAMAZAN İMSAKİYE
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Engin Altan Düzyatan’ın Instagram paylaşımında Diriliş Ertuğrul detayı! Beylikten emekli olunca...

Diriliş Ertuğrul dizisinde canlandırdığı Ertuğrul Bey karakteri ile kariyer basamaklarını hızla tırmanan oyuncu Engin Altan Düzyatan, Instagram hesabından yayınladığı son fotoğraf ile gündeme bomba gibi düştü. 40 yaşındaki Engin Altan Düzyatan, karantina günlerini çeşitli aktivitelerle değerlendiriyor. Son paylaşımında ustalık gerektiren bir iş yaptığı görüşen Düzyatan'a, oyuncu arkadaşı Cavit Çetin Güner'den gelen yorum dikkat çekti. Bu yorum, Diriliş Ertuğrul'a Engin Altan Düzyatan'ın geri dönmesini isteyen sosyal medya kullanıcılarına tebessüm ettirdi. Engin Altan Düzyatan kimdir? İşte Dirili Ertuğtul'un Ertuğrul Bey'i Engin Altan Düzyatan ve ailesi...

18.05.2020 16:03 - Son Güncelleme: 18.05.2020 16:15
Engin Altan Düzyatan’ın Instagram paylaşımında Diriliş Ertuğrul detayı! Beylikten emekli olunca...

Engin Altan Düzyatan'ın Instagram paylaşımına gelen Diriliş Ertuğrul detayı, sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Diriliş Ertuğrul dizisinde canlandırdığı Ertuğrul Bey karakteri ile kariyer basamaklarını hızla tırmanan oyuncu Engin Altan Düzyatan, Instagram hesabından yayınladığı son fotoğraf ile dikkat çekti.

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Engin Altan Düzyatan’ın Instagram paylaşımında Diriliş Ertuğrul detayı! Beylikten emekli olunca...

40 yaşındaki Engin Altan Düzyatan, karantina günlerini çeşitli aktivitelerle değerlendiriyor. Son paylaşımında ustalık gerektiren bir iş yaptığı görüşen Düzyatan'a, oyuncu arkadaşı Cavit Çetin Güner'den gelen yorum dikkat çekti.

Engin Altan Düzyatan’ın Instagram paylaşımında Diriliş Ertuğrul detayı! Beylikten emekli olunca...

Ünlü oyuncu, Engin Altan'ın fotoğrafının altına, "Beyliği bırakıp emekli olunca kendi işini kendin yaparsın tabi, şimdi abdurrahman alp olsaydı tak şu kapıyı derdin o da emredersin beyim derdi olur biterdi. Ol deyince oldurannn" yorumu ile milyonlarca beğeni aldı.

Engin Altan Düzyatan’ın Instagram paylaşımında Diriliş Ertuğrul detayı! Beylikten emekli olunca...

Engin Altan Düzyatan'ın eşi ve ailesi kimdir?

Engin Altan Düzyatan’ın Instagram paylaşımında Diriliş Ertuğrul detayı! Beylikten emekli olunca...

Engin Altan Düzyatan'ın eşi Neslişah Alkoçlar, tüm annelerin Anneler Günü'nü çektiği bir video ile kurlarken, kardeşi Aslışah, annesinin fotoğrafını paylaştı.

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