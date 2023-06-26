Vav TV İzle
Haberler Magazin Pınar Eliçe'nin meğer boyu kadar bir kızı varmış! Annesinin boyuna yetişti son halini gören hayret etti! İşte Pınar'ın kızı Helin

Pınar Eliçe'nin meğer boyu kadar bir kızı varmış! Annesinin boyuna yetişti son halini gören hayret etti! İşte Pınar'ın kızı Helin

Bir dönemin sahnelerin aranan assolisti şimdilerin magazin programı yorumcusu olan Pınar Eliçe, sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor. Magazin gündeminde çok konuşulan açıklamalarıyla adından söz ettiren Eliçe, son olarak kızı Helin'i paylaştı. Pınar Eliçe'nin kızı Helin'in son halini görenler inanamadıı. İşte annesinin boyuna yetişen Helin ve ünlülerin merak edilen çocukları...

26.06.2023 16:07 - Son Güncelleme: 26.06.2023 16:07
Pınar Eliçe’nin meğer boyu kadar bir kızı varmış! Annesinin boyuna yetişti son halini gören hayret etti! İşte Pınar’ın kızı Helin

Son dönemde magazin gündemine yöne veren açıklamalarıyla adından söz ettiren Pınar Eliçe bu kez kızıyla gündemde.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Pınar Eliçe’nin meğer boyu kadar bir kızı varmış! Annesinin boyuna yetişti son halini gören hayret etti! İşte Pınar’ın kızı Helin

51 yaşındaki ünlü şarkıcı "Bugün günlerden anne-kız günü" diyerek kızı Helin'i paylaştı.

Pınar Eliçe’nin meğer boyu kadar bir kızı varmış! Annesinin boyuna yetişti son halini gören hayret etti! İşte Pınar’ın kızı Helin

İşte başta Pınar Eliçe olmak üzere ünlülerin merak edilen çocukları...

Pınar Eliçe’nin meğer boyu kadar bir kızı varmış! Annesinin boyuna yetişti son halini gören hayret etti! İşte Pınar’ın kızı Helin

ÜNLÜLERİN MERAK EDİLEN ÇOCUKLARI

NİHAT HATİPOĞLU'NUN ÇOCUKLARI

Osman Hatipoğlu

Pınar Eliçe’nin meğer boyu kadar bir kızı varmış! Annesinin boyuna yetişti son halini gören hayret etti! İşte Pınar’ın kızı Helin

NİHAT HATİPOĞLU'NUN ÇOCUKLARI

Osman Hatipoğlu

SON DAKİKA