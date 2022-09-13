Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım bir an olsun ayrılmıyor! İlk aşk paylaşımlarını yapan çift yine gecelerde: "Gel hayatım"
Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım bir an olsun ayrılmıyor! İlk aşk paylaşımlarını yapan çift yine gecelerde yakalandı. Magazin gündemine bomba gibi düşen Pınar Deniz - Kaan Yıldırım aşkı yakından takip ediliyor. Önceki akşam ilk paylaşımlarını yapan ünlü çiftin tatil pozları kısa sürede sosyal medyanın çok konuşulanları arasına girerken, Deniz ile Yıldırım bir kez daha gecelerde boy gösterdi. "Konsere geldik" diyen Kaan Yıldırım, kameraları görünce şaşkına dönen sevgilisi Pınar Deniz'i hızla arabaya bindirerek uzaklaştırdı. İşte takvim.com.tr'den Doğan Savaş'ın çektiği görüntüler...
"GEL HAYATIM"
Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım bir an olsun ayrılmıyor! İlk aşk paylaşımlarını yapan çift yine gecelerde...
Deniz ile Yıldırım, geçtiğimiz hafta Harbiye Açıkhava'da düzenlenen Melike Şahin konserine el ele geldi. Heyecanlı oldukları görülen çiftten Yıldırım, "Her şey gayet yolunda, keyfimiz çok yerinde…" açıklamasını yaparken, Pınar Deniz ise, "Her şey güzel gidiyor." dedi.
ARTIK SOSYAL MEDYADALAR
Çift, aşklarını şimdi de sosyal medyaya taşıdı. Kaan Yıldırım, sevgilisiyle birlikte verdiği pozu, "Çok..." notuyla sosyal medya hesabından yayınladı.
Pınar Deniz de Yıldırım ile siyah-beyaz bir fotoğrafını paylaşıp, "Çok kalp..." notunu düştü. İkilinin gönderileri takipçileri tarafından oldukça ilgi gördü.
Pınar Deniz ile sevgilisi Kaan Yıldırım yine gecelerde! -Video