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Haberler Magazin Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım bir an olsun ayrılmıyor! İlk aşk paylaşımlarını yapan çift yine gecelerde: "Gel hayatım"

Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım bir an olsun ayrılmıyor! İlk aşk paylaşımlarını yapan çift yine gecelerde: "Gel hayatım"

Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım bir an olsun ayrılmıyor! İlk aşk paylaşımlarını yapan çift yine gecelerde yakalandı. Magazin gündemine bomba gibi düşen Pınar Deniz - Kaan Yıldırım aşkı yakından takip ediliyor. Önceki akşam ilk paylaşımlarını yapan ünlü çiftin tatil pozları kısa sürede sosyal medyanın çok konuşulanları arasına girerken, Deniz ile Yıldırım bir kez daha gecelerde boy gösterdi. "Konsere geldik" diyen Kaan Yıldırım, kameraları görünce şaşkına dönen sevgilisi Pınar Deniz'i hızla arabaya bindirerek uzaklaştırdı. İşte takvim.com.tr'den Doğan Savaş'ın çektiği görüntüler...

Doğan Savaş
takvim.com.tr
13.09.2022 12:00 - Son Güncelleme: 13.09.2022 12:12
Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım bir an olsun ayrılmıyor! İlk aşk paylaşımlarını yapan çift yine gecelerde: Gel hayatım

"GEL HAYATIM"

Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım bir an olsun ayrılmıyor! İlk aşk paylaşımlarını yapan çift yine gecelerde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım bir an olsun ayrılmıyor! İlk aşk paylaşımlarını yapan çift yine gecelerde: Gel hayatım

Deniz ile Yıldırım, geçtiğimiz hafta Harbiye Açıkhava'da düzenlenen Melike Şahin konserine el ele geldi. Heyecanlı oldukları görülen çiftten Yıldırım, "Her şey gayet yolunda, keyfimiz çok yerinde…" açıklamasını yaparken, Pınar Deniz ise, "Her şey güzel gidiyor." dedi.

Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım bir an olsun ayrılmıyor! İlk aşk paylaşımlarını yapan çift yine gecelerde: Gel hayatım

ARTIK SOSYAL MEDYADALAR

Çift, aşklarını şimdi de sosyal medyaya taşıdı. Kaan Yıldırım, sevgilisiyle birlikte verdiği pozu, "Çok..." notuyla sosyal medya hesabından yayınladı.

Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım bir an olsun ayrılmıyor! İlk aşk paylaşımlarını yapan çift yine gecelerde: Gel hayatım

Pınar Deniz de Yıldırım ile siyah-beyaz bir fotoğrafını paylaşıp, "Çok kalp..." notunu düştü. İkilinin gönderileri takipçileri tarafından oldukça ilgi gördü.

Pınar Deniz ile sevgilisi Kaan Yıldırım yine gecelerde! -Video

Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım bir an olsun ayrılmıyor! İlk aşk paylaşımlarını yapan çift yine gecelerde: Gel hayatım

Deniz ile Yıldırım çifti bir kez daha gecelerde yakalandı.

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