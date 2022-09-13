Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım bir an olsun ayrılmıyor! İlk aşk paylaşımlarını yapan çift yine gecelerde: "Gel hayatım"

Deniz ile Yıldırım, geçtiğimiz hafta Harbiye Açıkhava'da düzenlenen Melike Şahin konserine el ele geldi. Heyecanlı oldukları görülen çiftten Yıldırım, "Her şey gayet yolunda, keyfimiz çok yerinde…" açıklamasını yaparken, Pınar Deniz ise, "Her şey güzel gidiyor." dedi.