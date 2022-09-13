Eşi Başak Ceylan Torun oğluyla şiddete uğradığını itiraf etmişti...Yüzyüzeyken Konuşuruz'un solisti Kaan Boşnak'ın yasak aşkı da konuştu
Eşi Başak Ceylan Torun oğluyla şiddete uğradığını itiraf etmişti...Yüzyüzeyken Konuşuruz'un solisti Kaan Boşnak'ın yasak aşkı da konuştu... 2020 yılında evlenen Yüzyüzeyken Konuşuruz grubunun solisti Kaan Boşnak ve Başak Ceylan Torun cephesinde sert rüzgarlar esmeye devam ediyor. Kaan Boşnak'ın, Başak Ceylan Torun ile evli olduğu sırada başka kadınlara mesajlar attığı iddialarının ardından yeni bir itiraf daha geldi. Kendisine atılan bir mesajı hikayesinde paylaşan Torun, oğluyla birlikte şiddet gördüğünü iddia etti. Genç kadının ardından Kaan Boşnak'ın yasak aşkı da, "Kaan beni de dövdü" diyerek Başak Ceylan'a destek verdi.
13.09.2022 09:08 - Son Güncelleme: 13.09.2022 09:13
"BENİ DE DÖVDÜ"
Eşi Başak Ceylan Torun oğluyla şiddete uğradığını itiraf etmişti...Yüzyüzeyken Konuşuruz'un solisti Kaan Boşnak'ın yasak aşkı da konuştu.
Başak Ceylan Torun evlendikten kısa bir süre sonra eşinin başka kadınlarla mesajlarının ifşa olmasıyla gündeme gelmişti. "İçine bebek koyarım", "Beyaz sütyeninle seni hamile bıraksam" gibi mesajları ifşa olan şarkıcı Kaan Boşnak hakkında yeni bir iddia gündemde...
2020 yılında Yüzyüzeyken Konuşuruz'un solisti Kaan Boşnak ile evlenen Başak Ceylan Torun sosyal medya hesabından kendisinin ve oğlunun şiddet gördüğünü iddia etti.
Boşnak'ın iki yıllık eşi Başak Ceylan Torun artık susmayacağını belirterek eşi hakkında şu iddialarda bulundu: