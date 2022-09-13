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Haberler Magazin Eşi Başak Ceylan Torun oğluyla şiddete uğradığını itiraf etmişti...Yüzyüzeyken Konuşuruz'un solisti Kaan Boşnak'ın yasak aşkı da konuştu

Eşi Başak Ceylan Torun oğluyla şiddete uğradığını itiraf etmişti...Yüzyüzeyken Konuşuruz'un solisti Kaan Boşnak'ın yasak aşkı da konuştu

Eşi Başak Ceylan Torun oğluyla şiddete uğradığını itiraf etmişti...Yüzyüzeyken Konuşuruz'un solisti Kaan Boşnak'ın yasak aşkı da konuştu... 2020 yılında evlenen Yüzyüzeyken Konuşuruz grubunun solisti Kaan Boşnak ve Başak Ceylan Torun cephesinde sert rüzgarlar esmeye devam ediyor. Kaan Boşnak'ın, Başak Ceylan Torun ile evli olduğu sırada başka kadınlara mesajlar attığı iddialarının ardından yeni bir itiraf daha geldi. Kendisine atılan bir mesajı hikayesinde paylaşan Torun, oğluyla birlikte şiddet gördüğünü iddia etti. Genç kadının ardından Kaan Boşnak'ın yasak aşkı da, "Kaan beni de dövdü" diyerek Başak Ceylan'a destek verdi.

13.09.2022 09:08 - Son Güncelleme: 13.09.2022 09:13
Eşi Başak Ceylan Torun oğluyla şiddete uğradığını itiraf etmişti...Yüzyüzeyken Konuşuruz’un solisti Kaan Boşnak’ın yasak aşkı da konuştu

"BENİ DE DÖVDÜ"

Eşi Başak Ceylan Torun oğluyla şiddete uğradığını itiraf etmişti...Yüzyüzeyken Konuşuruz'un solisti Kaan Boşnak'ın yasak aşkı da konuştu.

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Eşi Başak Ceylan Torun oğluyla şiddete uğradığını itiraf etmişti...Yüzyüzeyken Konuşuruz’un solisti Kaan Boşnak’ın yasak aşkı da konuştu

Başak Ceylan Torun evlendikten kısa bir süre sonra eşinin başka kadınlarla mesajlarının ifşa olmasıyla gündeme gelmişti. "İçine bebek koyarım", "Beyaz sütyeninle seni hamile bıraksam" gibi mesajları ifşa olan şarkıcı Kaan Boşnak hakkında yeni bir iddia gündemde...

Eşi Başak Ceylan Torun oğluyla şiddete uğradığını itiraf etmişti...Yüzyüzeyken Konuşuruz’un solisti Kaan Boşnak’ın yasak aşkı da konuştu

2020 yılında Yüzyüzeyken Konuşuruz'un solisti Kaan Boşnak ile evlenen Başak Ceylan Torun sosyal medya hesabından kendisinin ve oğlunun şiddet gördüğünü iddia etti.

Eşi Başak Ceylan Torun oğluyla şiddete uğradığını itiraf etmişti...Yüzyüzeyken Konuşuruz’un solisti Kaan Boşnak’ın yasak aşkı da konuştu

Boşnak'ın iki yıllık eşi Başak Ceylan Torun artık susmayacağını belirterek eşi hakkında şu iddialarda bulundu:

Eşi Başak Ceylan Torun oğluyla şiddete uğradığını itiraf etmişti...Yüzyüzeyken Konuşuruz’un solisti Kaan Boşnak’ın yasak aşkı da konuştu

"Ailem ve oğlum için susuyordum ama susmamam gerektiğini anladım. Yıllardır susuyordum ama demek ki kadınlar böyle öldürülüyormuş."

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