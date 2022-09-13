SON DAKİKA: İlyas Salman’a hapis istemi! Türk milletini aşağılamıştı...

SAVCI MÜTALAASINDA 'CEZALANDIRILSIN' DEDİ

Duruşmada Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanığın olay tarihinde yargılamaya konu olan videoda Türk milletine yönelik 'akılsız halk' şeklinde söylemde bulunmasından dolayı üzerine atılı suçu işlediğinin sabit olduğunu belirterek bu nedenle sanığın cezalandırılmasını talep etti.