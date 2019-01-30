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Pınar Aylin kaza geçirdi: Ayağımda titanyum bir çivim var artık! Pınar Aylin kimdir?

Pınar Aylin, geçtiğimiz hafta evinin bahçesinde kaza geçirdiğini hastane odasından paylaştığı bir fotoğrafla duyurdu. Hemşiresi ile yan yana olduğu fotoğrafı, "1 haftalık aradan sonra hastaneden ve Emine hemşiremin kanatları altından merhaba. Ayağımda titanyum bir çivim var artık çünkü sol bacak çoklu kırık." notuyla paylaşan Pınar Aylin kimdir?

30.01.2019 17:03 - Son Güncelleme: 30.01.2019 17:09
Pınar Aylin kaza geçirdi: Ayağımda titanyum bir çivim var artık! Pınar Aylin kimdir?

PINAR AYLİN ÖLÜMDEN DÖNDÜ!

Pınar Aylin, geçtiğimiz hafta evinin bahçesinde geçirdiği kazayı sosyal medya hesabından sevenleriyle paylaştı. Hastane odasından fotoğrafını paylaşan Pınar Aylin'i görenler, ünlü şarkıcı için endişelendi...

Pınar Aylin kaza geçirdi: Ayağımda titanyum bir çivim var artık! Pınar Aylin kimdir?

Hastane odasından fotoğrafını paylaşan Pınar Aylin yaşadıklarını anlattı, "1 haftalık aradan sonra hastaneden ve Emine hemşiremin kanatları altından merhaba. Ayağımda titanyum bir çivim var artık çünkü sol bacak çoklu kırık. Geçen salı Maya'yla birlikte eve dönmüşken, bahçede Mira (3 köpeğimizden biri) fazla sevgiden üzerime koşarak ayaklarımı yerden kesip taşa kafa üstü uçmama sebep oldu ve acıdan düştüğüm yerde öylece kaldım. Daha sonrasını ve detayları ara ara paylaşacağım çünkü artık iyiyim. Şimdilik söyleyeceğim en önemli ve öncelikli şey ise, hep aradığımız o paha biçilemez şeyin aslında elimizde olduğu ve sağlıklı her anımız için çok ama çok şükretmemiz gerektiği...''

Pınar Aylin kaza geçirdi: Ayağımda titanyum bir çivim var artık! Pınar Aylin kimdir?

PINAR AYLİN KİMDİR?

Pınar Aylin, 12 Mayıs 1972 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Annesi Hüya hanım ilk okul öğretmeni idi. Efe adında bir erkek kardeşi var. İlkokula 5 yaşında gidip öğretmen annesinin öğrencisi oldu. Liseyi İzmir özel Türk koleji'nde okudu.

Pınar Aylin kaza geçirdi: Ayağımda titanyum bir çivim var artık! Pınar Aylin kimdir?

16 yaşında 3.tercihi olan Ege üniversitesi İletişim fakültesi'ne kazanıp girdi. O sıralar reklamcılık adına yaratıcı birşeyler yapacağını düşünürken, daha öğrenci iken TRT'den gelen bir teklifle TRT İzmir Televizyonu'nda gençlik programları sunmaya başladı. Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü'nden mezun olunca Kanal Ege 'ye girip kendi programlarını hazırlayıp sunmaya başladı.

Pınar Aylin kaza geçirdi: Ayağımda titanyum bir çivim var artık! Pınar Aylin kimdir?

Daha sonra 22 yaşında 1994 yılında İstanbul'a gelerek müzik dünyasına girdi. Bir kamyonetin arkasında çektiği ve oldukça sevimli göründüğü "Deliler Gibi" şarkısının klibiyle bir anda şöhreti yakaladı.

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