Şeyma Subaşı İtalyan sevgilisi Guido Senia'ya Instagram üzerinden aşkını haykırdı!

Şeyma Subaşı İtalyan DJ sevgilisi Guido Senia'ya olan aşkını en sevdiği pembe bulutlarla haykırdı. Acun Ilıcalı'dan geçtiğimiz Kasım ayının sonunda ayrılan Şeyma Subaşı, 2-3 ay önce yakınlaştığını söylediği Guido Senia ile magazin gündeminden inmiyor. Subaşı, bu kez de Instagram hesabından sevgilisine aşkını haykırdı. Geçtiğimiz gün Acun Ilıcalı ile bütün fotoğraflarını silen Şeyma Subaşı, şu sıralar Kuruçeşme'de kızı Melisa ile birlikte yaşadığı evde son günlerin keyfini çıkartıyor.

30.01.2019 16:41 - Son Güncelleme: 30.01.2019 16:44 BU GALERİYİ PAYLAŞ





