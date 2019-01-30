Şeyma Subaşı İtalyan sevgilisi Guido Senia'ya Instagram üzerinden aşkını haykırdı!
Şeyma Subaşı İtalyan DJ sevgilisi Guido Senia'ya olan aşkını en sevdiği pembe bulutlarla haykırdı. Acun Ilıcalı'dan geçtiğimiz Kasım ayının sonunda ayrılan Şeyma Subaşı, 2-3 ay önce yakınlaştığını söylediği Guido Senia ile magazin gündeminden inmiyor. Subaşı, bu kez de Instagram hesabından sevgilisine aşkını haykırdı. Geçtiğimiz gün Acun Ilıcalı ile bütün fotoğraflarını silen Şeyma Subaşı, şu sıralar Kuruçeşme'de kızı Melisa ile birlikte yaşadığı evde son günlerin keyfini çıkartıyor.
30.01.2019 16:41
- Son Güncelleme: 30.01.2019 16:44
Acun Ilıcalı'dan boşandıktan kısa bir süre sonra İtalyan DJ Guidio Senia anılan Şeyma Subaşı, geçtiğimiz günlerde verdiği özel röportajda ilişkisi hakkında ilk kez konuşmuştu. Sosyal medya paylaşımlarından dolayı eleştirilerin odağı olan Subaşı, yeni aşkıyla da olumsuz yorumların hedefi olmuştu.
"İLGİ GÖRDÜĞÜM VE İLGİLENDİĞİM BİRİ"
Geçtiğimiz günlerde sevgilisi İtalyan DJ Guidio Senia ile "İlgi gördüğüm, benin de ilgilendiğim biri." diyerek yeni ilişkisini ilk kez kabul eden Şeyma Subaşı, bu kez de sosyal medyada aşkını haykırdı.
"BANA AŞKI GÖSTERDİN"
Instagram hesabının hikaye bölümünden bir paylaşım yapan Subaşı, bulutların üzerine "Özgürüm çünkü bana nasıl seveceğimi(aşkı) gösterdin" notunu düştü.
ŞEYMA SUBAŞI ESKİ EŞİ ACUN ILICALI'YI SİLDİ!
Şeyma Subaşı, geçtiğimiz gün verdiği bir röportajda Acun Ilıcalı ile evliliklerinin son zamanlarında aynı şeylerden keyif almadıklarını ve evliliklerini bu sebepten sonlandırdıklarını anlatmıştı.
Boşanmanın ardından İtalyan DJ Guido Senia ile yakınlaşan Subaşı, eski eşi Acun Ilıcalı ile olan fotoğraflarını Instagram hesabından sildi.