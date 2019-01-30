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Demet Şener ve İbrahim Kutluay'ın kızları İrem'in son hali herkesi çok şaşırttı

Gösteri dünyasının ünlü isimlerinin kendileri kadar çocukları da merak konusu oluyor. Sinema, televizyon, müzik ve sahne camiasındaki bazı ünlülerin çocukları en az onlar kadar ünlüyken bazıları ise gözlerden uzak yaşıyor. Demet Şener ve İbrahim Kutluay'ın kızları İrem de kameralardan uzak tutulmaya çalışılsa da sevenleri tarafından oldukça merak ediliyor. İşte İrem Kutluay'ın görenleri şaşırtan son fotoğrafı ve ünlü isimlerin bilinen ve bilinmeyen çocukları...

30.01.2019 21:20 - Son Güncelleme: 30.01.2019 21:21
Demet Şener ve İbrahim Kutluay'ın kızları İrem'in son hali herkesi çok şaşırttı

Sibel Can ve kızı Melisa Ural ile herkesi şaşkına çevirdi. Sibel Can'ın Hakan Ural'dan olan kızı Melisa Ural, yıllar içindeki değişimi ile şoke etti.

İŞTE ÜNLÜLER VE ÇOCUKLARI

Demet Şener ve İbrahim Kutluay'ın kızları İrem'in son hali herkesi çok şaşırttı

ÖZLEM KAYMAZ VE KIZI TARA

Demet Şener ve İbrahim Kutluay'ın kızları İrem'in son hali herkesi çok şaşırttı

ÖZLEM KAYMAZ VE KIZI TARA

Demet Şener ve İbrahim Kutluay'ın kızları İrem'in son hali herkesi çok şaşırttı

ÖZLEM YILDIZ VE OĞLU DEMİR

Demet Şener ve İbrahim Kutluay'ın kızları İrem'in son hali herkesi çok şaşırttı

ÖZLEM YILDIZ VE OĞLU DEMİR

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