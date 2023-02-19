Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan deprem sonrası o fotoğraf karesiyle kahretti: "Kafamı dağıtmaya çalışıyorum olmuyor"
Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan deprem sonrası o fotoğraf karesiyle kahretti. Yağmur Atacan Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra soluğu yollarda almış ve AFAD ile koordineli bir şekilde 4 gün boyunca sabahlara kadar ulaşılamayan köylere yardım taşımıştı. Geçtiğimiz günlerde Pınar Altuğ ile yaşadığı evine dönen Yağmur Atacan Instagram'dan yaptığı bir paylaşımla dikkat çekti. Atacan geçtiğimiz günlerde, "Eve vardım vicdanım rahat ama gördüklerimi arkada bırakmak imkansız. Onların eski hayatlarına dönme ihtimali yok diyordum artık bizim de zor..." demişti.
19.02.2023 09:32 - Son Güncelleme: 19.02.2023 09:37
"KAFAMI DAĞITMAYA ÇALIŞIYORUM OLMUYOR"
Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan deprem sonrası o fotoğraf karesiyle kahretti.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 4.17'de 7,7; Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem olurken, Gaziantep'te de büyüklükleri 6,4 ile 6,5 olan iki deprem meydana geldi.
Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle, merkezde yıkılan binalarda başlatılan arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Pınar'ın eşi Yağmur deprem bölgesine koştu "İşleri zorlaştırmayın"