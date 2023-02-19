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Haberler Magazin Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan deprem sonrası o fotoğraf karesiyle kahretti: "Kafamı dağıtmaya çalışıyorum olmuyor"

Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan deprem sonrası o fotoğraf karesiyle kahretti: "Kafamı dağıtmaya çalışıyorum olmuyor"

Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan deprem sonrası o fotoğraf karesiyle kahretti. Yağmur Atacan Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra soluğu yollarda almış ve AFAD ile koordineli bir şekilde 4 gün boyunca sabahlara kadar ulaşılamayan köylere yardım taşımıştı. Geçtiğimiz günlerde Pınar Altuğ ile yaşadığı evine dönen Yağmur Atacan Instagram'dan yaptığı bir paylaşımla dikkat çekti. Atacan geçtiğimiz günlerde, "Eve vardım vicdanım rahat ama gördüklerimi arkada bırakmak imkansız. Onların eski hayatlarına dönme ihtimali yok diyordum artık bizim de zor..." demişti.

19.02.2023 09:32 - Son Güncelleme: 19.02.2023 09:37
Pınar Altuğ’un eşi Yağmur Atacan deprem sonrası o fotoğraf karesiyle kahretti: Kafamı dağıtmaya çalışıyorum olmuyor

"KAFAMI DAĞITMAYA ÇALIŞIYORUM OLMUYOR"

Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan deprem sonrası o fotoğraf karesiyle kahretti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Pınar Altuğ’un eşi Yağmur Atacan deprem sonrası o fotoğraf karesiyle kahretti: Kafamı dağıtmaya çalışıyorum olmuyor

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 4.17'de 7,7; Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem olurken, Gaziantep'te de büyüklükleri 6,4 ile 6,5 olan iki deprem meydana geldi.

Pınar Altuğ’un eşi Yağmur Atacan deprem sonrası o fotoğraf karesiyle kahretti: Kafamı dağıtmaya çalışıyorum olmuyor

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle, merkezde yıkılan binalarda başlatılan arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Pınar'ın eşi Yağmur deprem bölgesine koştu "İşleri zorlaştırmayın"

Pınar Altuğ’un eşi Yağmur Atacan deprem sonrası o fotoğraf karesiyle kahretti: Kafamı dağıtmaya çalışıyorum olmuyor

En çok etkilenen illerden biri de Hatay oldu.

Pınar Altuğ’un eşi Yağmur Atacan deprem sonrası o fotoğraf karesiyle kahretti: Kafamı dağıtmaya çalışıyorum olmuyor

YOLA ÇIKTI

Kahramanmaraş depremi sonrası spor ve magazin dünyasının pek çok ismi kolları sıvadı.

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