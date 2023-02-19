İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'ın kızı Elif Ada Tatlıses ile o karesine yorum yağdı Petek Dinçöz de kayıtsız kalmadı: "Nasıl da yakışmış"

"İLİŞKİMİZİN SONU EVLİLİK VE ÇOCUKLA NOKTALANDI"

Ayşegül Yıldız geçtiğimiz aylarda konuk olduğu bir programda hakkında merak edilenlere yanıt vermişti. 18 yaşında İbrahim Tatlıses ile çalışmasından ve ilişkilerinin başlama sürecinden bahseden Yıldız, "Aşk oldu, güzel şeyler oldu. İbrahim Bey beni çok sevdi ben de ona aşık oldum. Sonu evlilik ve çok güzel bir çocukla noktalandı" dedi. Kızı ve Tatlıses ile poz verdiği için çıkan barışma haberleri üzerine konuşan Ayşegül Yıldız, "Biz dost ve ebeveyniz. Bizim aynı karede olmamız kadar normal bir durum yok. Sürekli 'barışıyorlar mı' diye haberlerin yapılmasını çok anlamsız buluyorum. Çocuğumuz olduğu için arkadaş kalarak görüşüyoruz. İbrahim Bey'in her konuda iyiliğini isterim" dedi.