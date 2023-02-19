İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'ın kızı Elif Ada Tatlıses ile o karesine yorum yağdı Petek Dinçöz de kayıtsız kalmadı: "Nasıl da yakışmış"
İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'ın kızı Elif Ada Tatlıses ile o karesine yorum yağdı Petek Dinçöz de anne kızın fotoğrafına kayıtsız kalmadı. Ayşegül Yıldız, İbrahim Tatlıses'ten olan kızı Elif Ada ile bir pozunu paylaşınca gündem oldu. Kızıyla birlikte Bursa'ya giden ve Miraç Kandili'nde türbeleri ziyaret eden Yıldız "Afet bölgesinde kaybettiğimiz kardeşlerimiz için dua ettik" dedi. Ayşegül Yıldız'ın "Çocukların duası kabul olur dedim 'bol bol dua edelim anne' dedi" notu kalpleri ısıttı. İşte kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutulan o kare...
"NASIL DA YAKIŞMIŞ"
İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'ın kızı Elif Ada Tatlıses ile o karesine yorum yağdı Petek Dinçöz de kayıtsız kalmadı.
Elif Ada Tatlıses adında bir kızı olan İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'dan itiraf üstüne itiraf geldi. İbrahim Tatlıses ile 2011-2013 yılları arasında evli kalan ve Elif Ada isminde bir kızı olan Ayşegül Yıldız kızı Elif Ada Tatlıses ile birlikte önceki gün Bursa'ya gitti. Kızıyla birlikte Miraç Kandili'nde türbeleri ziyaret eden Yıldı'ın paylaşımı kısa sürede yorum yağmuruna tutuldu. Petek Dinçöz de yorum yapanlar arasında yerini aldı.
"İLİŞKİMİZİN SONU EVLİLİK VE ÇOCUKLA NOKTALANDI"
Ayşegül Yıldız geçtiğimiz aylarda konuk olduğu bir programda hakkında merak edilenlere yanıt vermişti. 18 yaşında İbrahim Tatlıses ile çalışmasından ve ilişkilerinin başlama sürecinden bahseden Yıldız, "Aşk oldu, güzel şeyler oldu. İbrahim Bey beni çok sevdi ben de ona aşık oldum. Sonu evlilik ve çok güzel bir çocukla noktalandı" dedi. Kızı ve Tatlıses ile poz verdiği için çıkan barışma haberleri üzerine konuşan Ayşegül Yıldız, "Biz dost ve ebeveyniz. Bizim aynı karede olmamız kadar normal bir durum yok. Sürekli 'barışıyorlar mı' diye haberlerin yapılmasını çok anlamsız buluyorum. Çocuğumuz olduğu için arkadaş kalarak görüşüyoruz. İbrahim Bey'in her konuda iyiliğini isterim" dedi.
"İBRAHİM TATLISES'İN VURULDUĞUNU DUYUNCA DİZLERİMİN BAĞI ÇÖZÜLDÜ"
Kalaycıoğlu'nun "Tatlıses'in vurulduğunu öğrendiğin an ne hissettin?" sorusuna cevap veren Yıldız, "Dizlerim bağı çözüldü ve dizlerimin üzerine çöktüm. İlk nereden vurulduğunu sordum 'başından' dediler. Öldü mü doğru söyleyin dedim. Çünkü o tek düşündüğüm şey ona bir şey olduğu ve bana doğruyu söylemedikleri oldu. Hastaneye gidene kadar da hayatta olduğuna inanmadım. Çok zordu, Allah kimseye yaşatmasın. Ben babamı da çok abi bir beyin kanaması sonucu kaybettim. O benim için çok travmatik ve şok ediciydi. İbrahim Bey'de de bu şekilde haber alınca ayrı bir travma olurdu.