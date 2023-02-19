Şeyma Subaşı'dan gelinlik pozu! Mısırlı milyarder sevgilisi Meedo ile rüya düğünü öncesi 'hamile mi' denmişti o kare bomba: "Ayna ayna söyle bana..."
Şeyma Subaşı'dan gelinlik pozu! Mısırlı milyarder sevgilisi Meedo ile rüya düğünü öncesi 'hamile mi' denmişti o kare bomba... Şubat ayının başında milyarder aşkı Meedo ve kızı Melisa ile pozlarına '4 kişilik tatil' notunu yazan Şeyma Subaşı 'hamile mi?' sorusunu da beraberinde getirmişti. Mayıs ayında Mohammed Alsaloussi ile nikah masasına oturacak olan Şeyma Subaşı düğün hazırlıklarına tam gaz devam ediyor. Şeyma Subaşı'nın Instagram'dan paylaştığı prova pozunda elinde duran aynaya bakması sosyal medyada, "Ayna ayna söyle bana var mı benden güzeli bu dünyada?" yorumlarına neden oldu. İşte duvaklı pozuyla dikkat çeken Şeyma Subaşı...
19.02.2023 09:15 - Son Güncelleme: 19.02.2023 09:21
"AYNA AYNA SÖYLE BANA..."
Şeyma Subaşı'dan gelinlik pozu! Mısırlı milyarder sevgilisi Meedo ile rüya düğünü öncesi 'hamile mi' denmişti o kare bomba...
Şubat ayının başında da Şeyma Subaşı kızı ve sevgilisi ile tatile çıkmış hatta yazdığı notla kafaları karıştırmıştı.
"4 kişilik tatil" notuyla bu kareleri paylaşan Şeyma Subaşı'nın paylaşımındaki 4. kişinin kim olduğu merak edilmişti.
Akıllara daha önce Meedo'dan hamile kalan ve düşük yapan Şeyma Subaşı'nın hamile olduğu iddiası gelmişti.