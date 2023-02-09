Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan arazi aracına atlayıp deprem bölgesine gitmişti: "Şu an hissettiğim gibi film karesindeyim sansam hep"
Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan arazi aracına atlayıp deprem bölgesine gitmişti... Sosyal medyadan anbean paylaşım yapan Yağmur Atacan, "Şu an hissettiğim gibi film karesindeyim sansam hep" dedi, hiç gidilmemiş köylere gittiklerini söyledi. İşte AFAD ile iş birliği içerisinde depremzedelere yardım etmeye giden Yağmur Atacan'ın o paylaşımı...
09.02.2023 12:20 - Son Güncelleme: 09.02.2023 12:27
"ŞU AN HİSSETTİĞİM GİBİ FİLM KARESİNDEYİM SANSAM HEP"
Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan arazi aracına atlayıp deprem bölgesine gitmişti... Ünlü isimden haber var!
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 4.17'de 7,7; Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem olurken, Gaziantep'te de büyüklükleri 6,4 ile 6,5 olan iki deprem meydana geldi.
Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle, merkezde yıkılan binalarda başlatılan arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Pınar'ın eşi Yağmur deprem bölgesine koştu "İşleri zorlaştırmayın"