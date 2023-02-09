Kenan İmirzalıoğlu, Oktay Kaynarca ve Kıvanç Tatlıtuğ el ele! "Helal olsun" dedirten hareket! Deprem bölgesinin acil ihtiyaçları için...
Kenan İmirzalıoğlu, Oktay Kaynarca ve Kıvanç Tatlıtuğ el ele! "Helal olsun" dedirten hareket! Deprem bölgesinin acil ihtiyaçları için kolları sıvayan üç ünlü isim takdir topladı. 7.7'lik deprem sonrası ünlüler el ele... Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan, 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.5'lik depremler tüm Türkiye'nin yüreğini yaktı. Deprem Gaziantep, Sivas, Hatay, Şanlıurfa, Mersin, Samsun, Trabzon başta olmak üzere birçok ilde hissedildi. 12 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybettiği depremde yaraları sarmak için ünlüler de harekete geçti. Son olarak Oktay Kaynarca ve Kıvanç Tatlıtuğ'dan gelen haber dikkat çekti.
09.02.2023 15:53 - Son Güncelleme: 09.02.2023 15:59
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7, Elbistan ilçesinde ise 7.6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. 10 kentte hasara neden olan depremler sonrasında binalar çöktü, çok sayıda kişi yaşamını yitirdi.
İbrahim Tatlıses, Acun Ilıcalı, Ceylan, Burcu Biricik, Murat Kekilli, Selma Ergenç ve daha nicesi 7.7'lik deprem sonrası harekete geçti.