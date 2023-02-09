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Haberler Magazin Gamze Özçelik "Bugün bir mucizeye tanıklık ettik" dedi paylaştı boğazlar düğüm düğüm oldu! Deprem sonrası koşa koşa giden Gamze...

Gamze Özçelik "Bugün bir mucizeye tanıklık ettik" dedi paylaştı boğazlar düğüm düğüm oldu! Deprem sonrası koşa koşa giden Gamze...

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremle sarsıldı. İlki 7,7 ikincisi 7,6 büyüklüğündeki deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı. Deprem sonrası tüm Türkiye, depremzedelerin yaralarını sarmak için kolları sıvadı. O isimlerden biri de Gamze Özçelik oldu. Hatay'da bulunan Gamze Özçelik'in yaptığı son paylaşım ise görenleri duygulandırdı.

09.02.2023 12:04 - Son Güncelleme: 09.02.2023 12:08
Gamze Özçelik Bugün bir mucizeye tanıklık ettik dedi paylaştı boğazlar düğüm düğüm oldu! Deprem sonrası koşa koşa giden Gamze...

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki büyük deprem 10 kentte büyük yıkıma neden oldu.

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Gamze Özçelik Bugün bir mucizeye tanıklık ettik dedi paylaştı boğazlar düğüm düğüm oldu! Deprem sonrası koşa koşa giden Gamze...

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve 10 ilimizde yıkıcı hasara neden olan 7.7 büyüklüğündeki depremin acı bilançosu artıyor.

Gamze Özçelik Bugün bir mucizeye tanıklık ettik dedi paylaştı boğazlar düğüm düğüm oldu! Deprem sonrası koşa koşa giden Gamze...

Deprem sonrası yardım çalışmaları devam ederken Gamze Özçelik, kurucusu olduğu Umuda Koşanlar Derneği ile beraber deprem bölgelerinde olduklarını açıklamıştı.

Gamze Özçelik Bugün bir mucizeye tanıklık ettik dedi paylaştı boğazlar düğüm düğüm oldu! Deprem sonrası koşa koşa giden Gamze...

Özçelik, "Çok üzgünüz... Söyleyecek söz bulamıyorum... Allah zor durumdaki tüm canların ve yardım ulaştırmaya çalışan ekiplerin yar ve yardımcısı olsun..." dediği paylaşımında şu resmi açıklamayı yapmıştı:

Gamze Özçelik Bugün bir mucizeye tanıklık ettik dedi paylaştı boğazlar düğüm düğüm oldu! Deprem sonrası koşa koşa giden Gamze...

"Saha ekiplerimiz AFAD, Belediyeler ve Valilikler ile koordine hareket etmek üzere depremin etkilediği bölgelere doğru yola çıktı. Tamamen ihtiyaçlar doğrultusunda yardımlarınızı ulaştırmak için harekete geçeceğiz"

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