Gamze Özçelik "Bugün bir mucizeye tanıklık ettik" dedi paylaştı boğazlar düğüm düğüm oldu! Deprem sonrası koşa koşa giden Gamze...
Türkiye, Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremle sarsıldı. İlki 7,7 ikincisi 7,6 büyüklüğündeki deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı. Deprem sonrası tüm Türkiye, depremzedelerin yaralarını sarmak için kolları sıvadı. O isimlerden biri de Gamze Özçelik oldu. Hatay'da bulunan Gamze Özçelik'in yaptığı son paylaşım ise görenleri duygulandırdı.
09.02.2023 12:04 - Son Güncelleme: 09.02.2023 12:08
Deprem sonrası yardım çalışmaları devam ederken Gamze Özçelik, kurucusu olduğu Umuda Koşanlar Derneği ile beraber deprem bölgelerinde olduklarını açıklamıştı.