Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit eşi Fahriye Evcen'den görümcesi Burçun hakkında açıklama!
Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ve eşi Fahriye Evcen hakkında geçtiğimiz günlerde flaş bir iddia ortaya atılmıştı. Fahriye Evcen'in Burak Özçivit'in kardeşi Burçun ile tartıştığı bunun üzerine Evcen'in görümcesini Instagram'dan takipten çıkardığı belirtilmişti. Üstüne üstlük Fahriye Evcen oğlu Karan'ı görümcesine göstermeme kararı almıştı. Günler sonra bu iddialara Fahriye Evcen'den açıklama geldi. İşte görümce krizine Fahriye Evcen'in açıklaması.
"O hesap, aktif kullanılmayan bir hesap. Yazıldığı gibi bir durum söz konusu değil. Aramızda yansıtıldığı gibi bir sorun kesinlikle yok."
Bu iddialar sonrasında hem Burak Özçivit'in hem de Fahriye Evcen'in kız kardeşleri çok merak edildi. İşte başta Burak Özçivit ve Fahriye Evcen olmak üzere ünlülerin kardeşleri.