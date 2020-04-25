Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit eşi Fahriye Evcen'den görümcesi Burçun hakkında açıklama!

"O hesap, aktif kullanılmayan bir hesap. Yazıldığı gibi bir durum söz konusu değil. Aramızda yansıtıldığı gibi bir sorun kesinlikle yok."

Bu iddialar sonrasında hem Burak Özçivit'in hem de Fahriye Evcen'in kız kardeşleri çok merak edildi. İşte başta Burak Özçivit ve Fahriye Evcen olmak üzere ünlülerin kardeşleri.