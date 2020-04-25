RAMAZAN İMSAKİYE
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Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit eşi Fahriye Evcen'den görümcesi Burçun hakkında açıklama!

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ve eşi Fahriye Evcen hakkında geçtiğimiz günlerde flaş bir iddia ortaya atılmıştı. Fahriye Evcen'in Burak Özçivit'in kardeşi Burçun ile tartıştığı bunun üzerine Evcen'in görümcesini Instagram'dan takipten çıkardığı belirtilmişti. Üstüne üstlük Fahriye Evcen oğlu Karan'ı görümcesine göstermeme kararı almıştı. Günler sonra bu iddialara Fahriye Evcen'den açıklama geldi. İşte görümce krizine Fahriye Evcen'in açıklaması.

25.04.2020 10:04 - Son Güncelleme: 25.04.2020 10:04
Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit eşi Fahriye Evcen'den görümcesi Burçun hakkında açıklama!

Fahriye Evcen'in, üç yıl önce hayatını birleştirdiği Burak Özçivit'in kardeşi Burçun Özçivit'i sosyal medya hesabından sildiği konuşuluyordu.

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Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit eşi Fahriye Evcen'den görümcesi Burçun hakkında açıklama!

İddialara göre Fahriye Evcen, eşi Burak Özçivit'in kardeşi Burçun'la büyük bir tartışma yaşadı. Çiftin aileleri, olayı öğrenince tarafları barıştırmak için harekete geçti. Ancak görümcesini hayatından tamamen çıkaran Fahriye Evcen, barışmaya yanaşmadı.

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit eşi Fahriye Evcen'den görümcesi Burçun hakkında açıklama!

Tartışmanın ardından görümcesiyle arasındaki ipleri koparan güzel oyuncu, Burçun Özçivit'i sosyal medya hesaplarından da sildi. Hatta oğlu Karan'ı da görümcesine göstermeme kararı aldı.

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit eşi Fahriye Evcen'den görümcesi Burçun hakkında açıklama!

FAHRİYE EVCEN'DEN İDDİALARA YANIT

Fahriye Evcen, eşi Burak Özçivit'in kardeşi Burçun'la büyük bir tartışma yaşadığı ve onu sosyal medya hesabından sildiği iddiasına yanıt verdi:

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit eşi Fahriye Evcen'den görümcesi Burçun hakkında açıklama!

"O hesap, aktif kullanılmayan bir hesap. Yazıldığı gibi bir durum söz konusu değil. Aramızda yansıtıldığı gibi bir sorun kesinlikle yok."

Bu iddialar sonrasında hem Burak Özçivit'in hem de Fahriye Evcen'in kız kardeşleri çok merak edildi. İşte başta Burak Özçivit ve Fahriye Evcen olmak üzere ünlülerin kardeşleri.

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