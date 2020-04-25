Perihan Savaş'tan Yeşilçam'ın kötü adamı Erol Taş itirafı! İbrahim Tatlıses'in eski eşi...

İNCE ÇORAP VE MAKYAJA ANNE YASAĞI

Perihan Savaş'ın ilk gençliği ise anne baskısı altında geçer. Perihan Savaş bir röportajında o dönemini şöyle anlatır: ''Annem çok kuralcı ve despottu. Sokağa çıkarmazdı. 14-15 yaşına gelmişim, bacaklarımda kıllar var, onları aldırtmaz. Bacak tüylerini aldırmak ayıptı ona göre. İnce çorap da giydirmezdi. Tüyler var ve soket çorap giyiyorsun düşün, tam bir facia...''