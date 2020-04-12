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Ebru Gündeş'in gözlerden uzak tuttuğu kızı Alara... Ebru Gündeş'in kızı annesinin kopyası çıktı

Ebru Gündeş'in kızı Alara, geçtiğimiz haftalarda Bebek'te objektiflere takıldı. Yıllardır kızını kameralardan uzak tutmaya çalışan 45 yaşındaki sanatçı Ebru Gündeş bu kez başarılı olamadı. Haftanın 3 günü 2'şer saat İngilizce dersi aldığı bir binadan bakıcısıyla çıkan 8 yaşındaki Alara, özel şoförlü araca binerken kameralara yansıdı. Şoför, muhabirleri fark edince panikledi. Küçük kızın özel şoförü görevini yapmakta olan basın mensuplarını engellemeye çalışsa da başarılı olamadı. Bu arada Ebru Gündeş'in yıllarca basından uzak kalması için yoğun çaba sarf ettiği kızı Alara'nın bir hayli büyüdüğü gözlendi. Alara'nın büyüdükçe annesine benzemesi de gözden kaçmadı. İşte Herkesin merak ettiği Ebru Gündeş'in kızı Alara...

12.04.2020 14:13 - Son Güncelleme: 12.04.2020 14:13 BU GALERİYİ PAYLAŞ





