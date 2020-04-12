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Duygu Özaslan sahanda yumurta diyemeyince Nurgül Yeşilçay bakın ne yaptı! Kahkahaya boğan video!

Duygu Özaslan sahanda yumurta ismini hatırlamayınca alay konusu oldu. Mutfakta, "Şimdi sunny side up yapacağım, bunun Türkçesi neydi ya? Kırılmış yumurta mı?" dediği duyulan Özaslan'ı oyuncu Nurgül Yeşilçay ti'ye aldı. Sosyal medyada tepki çeken 29 yaşındaki Duygu Özaslan'a karşılık Nurgül Yeşilçay video çekti. "Bugün sizlere French tost yapıcam. French tostun Türkçesi ne ya? Siz ne diyorsunuz pis fakirler buna? Yumurtalı ekmek mi diyosunuz siz buna?" sözleri ile dikkat çeken Yeşilçay, izleyenleri kahkahaya boğdu.

12.04.2020 16:05 - Son Güncelleme: 12.04.2020 16:38
Duygu Özaslan sahanda yumurta diyemeyince Nurgül Yeşilçay bakın ne yaptı! Kahkahaya boğan video!

Çektiği makyaj videoları ile tanınan Duygu Özaslan, geçtiğimiz günlerde yayınladığı videosundaki ifadeleriyle sosyal medyada gündem oldu.

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Duygu Özaslan sahanda yumurta diyemeyince Nurgül Yeşilçay bakın ne yaptı! Kahkahaya boğan video!

Özaslan, "Şimdi size sunny side up yapacağım" dedikten sonra Türkçe anlamının ne olduğunu bilmediğini söyledi. Yanındaki arkadaşına sorarak, "sahanda yumurta" yanıtını aldı.

Duygu Özaslan sahanda yumurta diyemeyince Nurgül Yeşilçay bakın ne yaptı! Kahkahaya boğan video!

Duygu Özaslan sosyal medyada tepki topladı.

Duygu Özaslan sahanda yumurta diyemeyince Nurgül Yeşilçay bakın ne yaptı! Kahkahaya boğan video!

Dikkat çeken bu videoya karşılık oyuncu Nurgül Yeşilçay, Duygu Özaslan'ı ti'ye alan bir paylaşımda bulundu.

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Duygu Özaslan sahanda yumurta diyemeyince Nurgül Yeşilçay bakın ne yaptı! Kahkahaya boğan video!

"SİZ BUNA NE DİYORSUNUZ FAKİRLER?"

Bugün sizlere French tost yapıcam. French tostun Türkçesi ne ya? Siz ne diyorsunuz pis fakirler buna? Yumurtalı ekmek mi diyosunuz siz buna?

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