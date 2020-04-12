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Duygu Özaslan sahanda yumurta diyemeyince Nurgül Yeşilçay bakın ne yaptı! Kahkahaya boğan video!

Duygu Özaslan sahanda yumurta ismini hatırlamayınca alay konusu oldu. Mutfakta, "Şimdi sunny side up yapacağım, bunun Türkçesi neydi ya? Kırılmış yumurta mı?" dediği duyulan Özaslan'ı oyuncu Nurgül Yeşilçay ti'ye aldı. Sosyal medyada tepki çeken 29 yaşındaki Duygu Özaslan'a karşılık Nurgül Yeşilçay video çekti. "Bugün sizlere French tost yapıcam. French tostun Türkçesi ne ya? Siz ne diyorsunuz pis fakirler buna? Yumurtalı ekmek mi diyosunuz siz buna?" sözleri ile dikkat çeken Yeşilçay, izleyenleri kahkahaya boğdu.

12.04.2020 16:05 - Son Güncelleme: 12.04.2020 16:38 BU GALERİYİ PAYLAŞ





