Pınar Altuğ paylaşımları görünce kendine hakim olamadı açtı ağzını yumdu gözünü! Yangın sonrası isyan etti

Son olarak oyuncu Pınar Altuğ, Instagram hesabı üzerinden, "Ülkemin her yeri yangın yeri, ciğerlerimiz de öyle. Durdurulamayan yangın, kaybedilen canlar, yanan kül olan yuvalar! Sebep olanlar yatacak yeriniz yok! Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır dilerim" ifadelerini kullandı.