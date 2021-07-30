Pınar Altuğ paylaşımları görünce kendine hakim olamadı açtı ağzını yumdu gözünü! Yangın sonrası isyan etti
Manavgat, Kayseri, Osmaniye, Mersin'den sonra bugün de Kilis, Marmaris, Bodrum, Didim, Milas ve Antalya'dan yangın haberleri ardı ardına geldi. Ünlü isimler de Türkiye'nin dört bir yanında eş zamanlı başlayan yangınlara sessiz kalmadı. Fettah Can, Yalın, Derya Uluğ, Burcu Güneş, Tan Taşçı ve birçok ünlü isim orman yangınlarına tepki gösterirken Pınar Altuğ sosyal medyada tepkisini dile getirdi. Türkiye'yi kasıp kavuran yangınları görmezden gelenlere Pınar Altuğ sosyal medyadan isyan etti.
30.07.2021 13:06
- Son Güncelleme: 30.07.2021 13:33
Son olarak oyuncu Pınar Altuğ, Instagram hesabı üzerinden, "Ülkemin her yeri yangın yeri, ciğerlerimiz de öyle. Durdurulamayan yangın, kaybedilen canlar, yanan kül olan yuvalar! Sebep olanlar yatacak yeriniz yok! Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır dilerim" ifadelerini kullandı.