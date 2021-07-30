Uyanış Büyük Selçuklu kadrosuna bomba isim! Yeni sezonda hangi role hayat vereceği belli oldu! Yer yerinden oynayacak…

Akli Film'in pazartesi akşamlarına damgasını vuracak yeni dizisi Alp Arslan çekimlere bomba oyuncularla başladı ve yeni sezon için hazırlıklar sürüyor. Kadroya eklenen yeni isimler de belli olmaya başladı. Barış Arduç ve Fahriye Evcan'den sonra daha önce Payitaht Abdülhamid, Benim Adım Bir Melek, İntikam gibi dizilerde rol alan güzel oyuncunun da dahil edildiği öğrenildi. İşte ayrıntılar…