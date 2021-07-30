Uyanış Büyük Selçuklu kadrosuna bomba isim! Yeni sezonda hangi role hayat vereceği belli oldu! Yer yerinden oynayacak…
TRT 1 ekranlarında yayınlandığında ilgiyle izlenen Uyanış Büyük Selçuklu dizisi ekibindeki yeni isimler ile yeni sezonda Alparslan olarak yoluna devam edecek. Barış Arduç ve Fahriye Evcan gibi büyük isimlerin kadrosunda olacağı diziye bir isim daha dahil oldu ve magazine gündeminde büyük heyecan yarattı. Dizi severler tarafından merak edilen ismin hangi role hayat vereceği de belli oldu. Daha önce pek çok projede yer almış ve oyunculuğu ile kendisine hayran bırakmıştı, yine tüm dikkatleri üzerine toplayacak.
Akli Film'in pazartesi akşamlarına damgasını vuracak yeni dizisi Alp Arslan çekimlere bomba oyuncularla başladı ve yeni sezon için hazırlıklar sürüyor. Kadroya eklenen yeni isimler de belli olmaya başladı. Barış Arduç ve Fahriye Evcan'den sonra daha önce Payitaht Abdülhamid, Benim Adım Bir Melek, İntikam gibi dizilerde rol alan güzel oyuncunun da dahil edildiği öğrenildi. İşte ayrıntılar…
İŞTE KADROYA EKLENEN YENİ İSİM!
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Akli Film'in pazartesi akşamlarına damgasını vuracak yeni dizisi "Alp Arslan"ın çekim hazırlıkları tan gaz sürüyor. M. Çağatay Tosun'un yöneteceği dizide başrolleri Barış Arduç ile Fahriye Evcen paylaşacak. Dizi için titiz bir cast çalışması yürütülüyor.
Yeni sezonda TRT1'de ekrana gelecek dizinin kadrosu yavaş yavaş şekilleniyor. Dizinin ekibine son olarak Zeynep Özder katıldı. Özder, Alp Arslan'ın (Barış Arduç) ablası Begim Şehver karakterine hayat verecek.
Oyuncuların Kazak Nomad ekibinden aksiyon dersi aldığı dev bütçeli dizi, Çekmeköy'deki TRT Uluslararası Film Stüdyosu'nda çekilecek. "Alp Arslan"da "Uyanış Büyük Selçuklu" ekibinden sadece Mehmet Özgür ile Mim Kemal Öke yer alacak.