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Haberler Magazin Yeşilçam efsanesi Gülşen Bubikoğlu hala çok güzel 66 yaşında ama 20'likleri solda sıfır bırakıyor! Gülşen Bubikoğlu paylaştı...

Yeşilçam efsanesi Gülşen Bubikoğlu hala çok güzel 66 yaşında ama 20'likleri solda sıfır bırakıyor! Gülşen Bubikoğlu paylaştı...

Yeşilçam'ın efsanevi oyuncularından Gülşen Bubikoğlu, sektörden elini eteğini çekse de sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıklıkla söz ettiriyor. 66 yaşındaki güzel yıldız sosyal medyada yaptığı her paylaşımla adından söz ettirmeyi başarıyor. Gülşen Bubikoğlu, Instagram hesabından paylaştığı fotoğraf ile adeta yıllara meydan okudu. İşte Gülşen Bubikoğlu'nun son hali...

30.07.2021 12:23 - Son Güncelleme: 30.07.2021 12:23
Yeşilçam efsanesi Gülşen Bubikoğlu hala çok güzel 66 yaşında ama 20'likleri solda sıfır bırakıyor! Gülşen Bubikoğlu paylaştı...

Bir zamanlar "Yeşilçam'ın en güzel gülen yıldızı" unvanını taşıyan ünlü oyuncu Gülşen Bubikoğlu, sosyal medyayı aktif kullanıyor. Sosyal medya aracılığıyla hayranlarıyla görüşen Gülşen Bubikoğlu, büyük ilgi görüyor.

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Yeşilçam efsanesi Gülşen Bubikoğlu hala çok güzel 66 yaşında ama 20'likleri solda sıfır bırakıyor! Gülşen Bubikoğlu paylaştı...

Türk sinemasının sevilen oyuncusu Gülşen Bubikoğlu, son paylaşımıyla gündem oldu.

Yeşilçam efsanesi Gülşen Bubikoğlu hala çok güzel 66 yaşında ama 20'likleri solda sıfır bırakıyor! Gülşen Bubikoğlu paylaştı...

Usta oyuncu Gülşen Bubikoğlu, sık sık paylaşımlar yapmayı da ihmal etmiyor.

Yeşilçam efsanesi Gülşen Bubikoğlu hala çok güzel 66 yaşında ama 20'likleri solda sıfır bırakıyor! Gülşen Bubikoğlu paylaştı...

Gülşen Bubikoğlu, Instagram hesabından paylaştığı fotoğraf ile adeta yıllara meydan okudu. İşte Gülşen Bubikoğlu'nun son hali...

Yeşilçam efsanesi Gülşen Bubikoğlu hala çok güzel 66 yaşında ama 20'likleri solda sıfır bırakıyor! Gülşen Bubikoğlu paylaştı...