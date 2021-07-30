Yeşilçam efsanesi Gülşen Bubikoğlu hala çok güzel 66 yaşında ama 20'likleri solda sıfır bırakıyor! Gülşen Bubikoğlu paylaştı...
Yeşilçam'ın efsanevi oyuncularından Gülşen Bubikoğlu, sektörden elini eteğini çekse de sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıklıkla söz ettiriyor. 66 yaşındaki güzel yıldız sosyal medyada yaptığı her paylaşımla adından söz ettirmeyi başarıyor. Gülşen Bubikoğlu, Instagram hesabından paylaştığı fotoğraf ile adeta yıllara meydan okudu. İşte Gülşen Bubikoğlu'nun son hali...
30.07.2021 12:23
- Son Güncelleme: 30.07.2021 12:23
Bir zamanlar "Yeşilçam'ın en güzel gülen yıldızı" unvanını taşıyan ünlü oyuncu Gülşen Bubikoğlu, sosyal medyayı aktif kullanıyor. Sosyal medya aracılığıyla hayranlarıyla görüşen Gülşen Bubikoğlu, büyük ilgi görüyor.
Gülşen Bubikoğlu, Instagram hesabından paylaştığı fotoğraf ile adeta yıllara meydan okudu. İşte Gülşen Bubikoğlu'nun son hali...