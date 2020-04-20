Pınar Altuğ itiraf etti! Çocuklar Duymasın'ın yıldızı Pınar Altuğ ve eşi Yağmur Atacan...
Çocuklar Duymasın dizisindeki Meltem karakteri ile 7'den 70'e herkesin sevgisini kazanan oyuncu Pınar Altuğ, eşi Yağmur Atacan ile geçtiğimiz hafta evlilik yıl dönümlerini kutladı. Sosyal medya hesabından nikahtan bir fotoğraf paylaşan Pınar Altuğ, 'İyi ki sana evet demişim' notuyla paylaştığı fotoğrafa binlerce yorum ve beğeni alırken, eşi Yağmur Atacan da o sıralarda ünlü oyuncuya evde serenat yapmıştı. 12 yıllık evliliğin sırrını Çocuklar Duymasın'ın yıldızı Pınar Altuğ itiraf etti! İşte tüm eleştirilere rağmen mutu bir evlilikleri ve Su adında bir de kızları bulunan Yağmur Atacan - Pınar Altuğ evliliğinin sırrı...
Pınar Altuğ, 2 Eylül 1973 tarihinde İstanbul'da doğdu. 1999'da "Pınar'ın Yemek Zevki" adlı programı yapmaya başladı ve hemen ardından da mankenliğe veda etti. Asıl çıkışını 2002 yılında yayınlanan "Çocuklar Duymasın" adlı dizide canlandırdığı Meltem karakteriyle yaptı. 2000 yılında Umut Elçioğlu ile evlendi ve boşandı. 2008 yılından beri Yağmur Atacan ile evli ve çiftin 27 Ocak 2009 tarihinde dünyaya gelen Su adında bir kızları var...
Ünlü çiftin evliliğinde 12 yıl geride kaldı. Pınar Altuğ, "Benim kocamın çok güzel bir lafı var, bir röportajda söylemişti, 'Geçinmeye gönlümüz var bizim'" diyerek mutlu evliliğinin sırrını açıkladı.
Pınar Altuğ, Instagram hesabından eşi Yağmur Atacan ile düğününden bir fotoğraf yayınlayarak "12 sene geçti sevgilim, iyi ki sana "evet"demişim,hep evet sonsuza kadar" notunu düştü. Ardından sosyal medya hesabının hikaye bölümünden paylaşımlarla bulunan ünlü oyuncu, eşinin bateri çalarken görüntüsün paylaştı. O anlar sosyal medyada, "Evlilik yıl dönümünde serenat" şeklinde yorumlandı.