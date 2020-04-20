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Pınar Altuğ itiraf etti! Çocuklar Duymasın'ın yıldızı Pınar Altuğ ve eşi Yağmur Atacan...

Çocuklar Duymasın dizisindeki Meltem karakteri ile 7'den 70'e herkesin sevgisini kazanan oyuncu Pınar Altuğ, eşi Yağmur Atacan ile geçtiğimiz hafta evlilik yıl dönümlerini kutladı. Sosyal medya hesabından nikahtan bir fotoğraf paylaşan Pınar Altuğ, 'İyi ki sana evet demişim' notuyla paylaştığı fotoğrafa binlerce yorum ve beğeni alırken, eşi Yağmur Atacan da o sıralarda ünlü oyuncuya evde serenat yapmıştı. 12 yıllık evliliğin sırrını Çocuklar Duymasın'ın yıldızı Pınar Altuğ itiraf etti! İşte tüm eleştirilere rağmen mutu bir evlilikleri ve Su adında bir de kızları bulunan Yağmur Atacan - Pınar Altuğ evliliğinin sırrı...

20.04.2020 15:06 - Son Güncelleme: 20.04.2020 15:19 BU GALERİYİ PAYLAŞ





