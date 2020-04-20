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Aslı Enver'in eski eşi bakın kim çıktı! Kerem Tunçeri ile aşk yaşamaya başlayan Aslı Enver...

Babil dizisinde canlandırdığı Ayşe Karaali karakteri ile ekranlar dönen Aslı Enver, son günlerde magazin gündeminden düşmüyor. Nedeni ise Kerem Tunçeri ile adının aşk dedikodularına karışması. Eski basketbolcu Kerem Tunçeri ile aşk yaşamaya başlayan Aslı Enver'in bu kadar gündeme gelmesinin nedeni ise Kerem Tunçeri'nin ifşa skandalları. Tuba Çıkrıkçı ile evlendikten sonra Peray Özdil'le yasak aşk yaşayan Kerem Tunçeri'nin aşk sicili hayli kabarık iken bir de Instagram'da bazı kadınlara attığı mesajların ifşa olması olay yarattı. Kerem Tunçeri-Aslı Enver çifti hakkında en çok merak edilenlerden biri de eski eşleri ve sevgilileri oldu. Aslı Enver'in eski eşi çok ünlü bir oyuncu çıktı. İşte başta Aslı Enver olmak üzere ünlülerin eski eşleri ve sevgilileri.

20.04.2020 14:18 - Son Güncelleme: 20.04.2020 14:19 BU GALERİYİ PAYLAŞ





