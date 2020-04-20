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Eda Ece'nin sevgilisiyle fotoğrafları şoke etti! Transparan kıyafetiyle dikkat çeken oyuncu meğer...

Eda Ece denince şüphesiz yüzlerde bir tebessüm oluşuyor... Sempatik tavırları ve sade görüntüsü ile dönemin yıldızı parlayan isimleri arasında olan 29 yaşındaki başarılı oyuncu Eda Ece ile, son günlerin yakışıklı erkek oyuncuları arasında yer alan 32 yaşındaki Gökhan Alkan, sosyal medyanın çok yakıştırdığı çiftler arasına girdi. Aynı dizide rol alan ikiliden Eda Ece, Instagram'dan yaptığı transparan kıyafetli paylaşımıyla geçtiğimiz günlerde adından epey söz ettirmişti. Ece, bu kez de sevgilisi Buğrahan Tuncer ile gündeme geldi. Eda Ece, yaklaşık bir yıldır Anadolu Efes'te forma giyen Buğrahan Tuncer ile aşk yaşıyor. İkilinin yan yana fotoğraflarını görenler, genç aşıkların arasındaki boy farkını merak etti. İşte Eda Ece ve sevgilisinin boyu...

20.04.2020 15:29 - Son Güncelleme: 20.04.2020 15:29 BU GALERİYİ PAYLAŞ





