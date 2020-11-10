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Pınar Altuğ ile Didem Uzel arasında neler oluyor? Miss Turkey ile başlayan 26 yıllık dostluk bitti geriye fotoğraflar kaldı...

1994 yılında katıldıkları Miss Turkey yarışmasında tanışan ve 26 yıldır aralarından su sızmayan Pınar Altuğ ve Didem Uzel'in dostluğu bitti. Yarışmada Pınar Altuğ Atacan birinci, Didem Uzel Sarı ise ikinci olmuş ve ikilinin o zaman başlayan arkadaşlıkları, araya mesafeler girmesine rağmen bugüne kadar sürmüştü. Ailece görüşen ve tatillerini birlikte geçiren Pınar Altuğ ve Didem Uzel, Instagram'da birbirlerini takibi bıraktılar, 26 yıllık dostluktan geriye ise yalnızca fotoğraflar kaldı...

10.11.2020 09:42 - Son Güncelleme: 10.11.2020 09:42
Pınar Altuğ ile Didem Uzel arasında neler oluyor? Miss Turkey ile başlayan 26 yıllık dostluk bitti geriye fotoğraflar kaldı...

Miss Turkey 1994 güzelleri Pınar Altuğ ve Didem Uzel Sarı'nın dostluğu bitti. farklı ülkelerde yaşamalarına rağmen aralarından su sızmayan Pınar Altuğ ve Didem Uzel, Instagram'dan birbirlerini takibi bıraktı.

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Pınar Altuğ ile Didem Uzel arasında neler oluyor? Miss Turkey ile başlayan 26 yıllık dostluk bitti geriye fotoğraflar kaldı...

Birlikte olan fotoğraflarını da silen ikili arasında yaşanılanları Günaydın köşe yazarı Bülent Cankurt bugünkü yazısında Pınar Altuğ ile Didem Uzel'i kaleme aldı. İşte o yazı….

Pınar Altuğ ile Didem Uzel arasında neler oluyor? Miss Turkey ile başlayan 26 yıllık dostluk bitti geriye fotoğraflar kaldı...

1994 yılında Miss Turkey güzellik yarışmasına katıldıkları dönemden bu yana arkadaş olan Pınar Altuğ Atacan ile Didem Uzel Sarı'nın 26 yıllık dostluğu bitti!

Pınar Altuğ ile Didem Uzel arasında neler oluyor? Miss Turkey ile başlayan 26 yıllık dostluk bitti geriye fotoğraflar kaldı...

Yarışmada Pınar Altuğ Atacan birinci, Didem Uzel Sarı da ikinci olmuş ve o zaman başlayan arkadaşlıkları, araya mesafeler girmesine rağmen bugüne kadar sürmüştü.

Pınar Altuğ ile Didem Uzel arasında neler oluyor? Miss Turkey ile başlayan 26 yıllık dostluk bitti geriye fotoğraflar kaldı...

Ancak eski dostların arasına ne girdi öğrenemedim ama Instagram'da birbirlerini takibi bırakıp, birlikte çekilmiş fotoğrafları dahi sildiklerine göre durum epey ciddi gibi gözüküyor!

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