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Pınar Altuğ ile Didem Uzel arasında neler oluyor? Miss Turkey ile başlayan 26 yıllık dostluk bitti geriye fotoğraflar kaldı...

1994 yılında katıldıkları Miss Turkey yarışmasında tanışan ve 26 yıldır aralarından su sızmayan Pınar Altuğ ve Didem Uzel'in dostluğu bitti. Yarışmada Pınar Altuğ Atacan birinci, Didem Uzel Sarı ise ikinci olmuş ve ikilinin o zaman başlayan arkadaşlıkları, araya mesafeler girmesine rağmen bugüne kadar sürmüştü. Ailece görüşen ve tatillerini birlikte geçiren Pınar Altuğ ve Didem Uzel, Instagram'da birbirlerini takibi bıraktılar, 26 yıllık dostluktan geriye ise yalnızca fotoğraflar kaldı...

10.11.2020 09:42 - Son Güncelleme: 10.11.2020 09:42 BU GALERİYİ PAYLAŞ





