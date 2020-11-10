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Eşkıya'nın İlyas'ı Ozan Akbaba'dan 4 kuşak fotoğraf! İşte Ozan Akbaba'nın ailesi...

EDHO'da İlyas Çakırbeyli karakterine hayat veren başarılı oyuncu Ozan Akbaba, Instagram'dan 4 kuşa bir arada olan footğraf yayınladı. Fotoğrafta dede, baba, kendi ve oğlu bulunan Ozan Akbaba'nın ailesi ve bakışları dikkat çekerken, Ozan Ali'nin bakışları babasına benzetildi. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın İlyas Çakırbeyli'si ve ailesi başta olmak üzere ünlülerin aileleri...

10.11.2020 09:10 - Son Güncelleme: 10.11.2020 09:24
Eşkıya'nın İlyas'ı Ozan Akbaba'dan 4 kuşak bir arada fotoğraf! İşte Ozan Akbaba'nın ailesi...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde canlandırdığı İlyas karakteri ile milyonları ekran başına kilitleyen 38 yaşındaki Ozan Akbaba Instagram'dan dedesi, babası, kendi ve oğlunun bulunduğu fotoğrafı paylaştı. Oğlu Ozan Ali'nin keskin bakışları ise ünlü oyuncuya benzetildi. İşte Ozan Akbaba ve ünlülerin aileleri...

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Eşkıya'nın İlyas'ı Ozan Akbaba'dan 4 kuşak bir arada fotoğraf! İşte Ozan Akbaba'nın ailesi...

AYŞEGÜL YILDIZ ANNESİ VE KIZI

Eşkıya'nın İlyas'ı Ozan Akbaba'dan 4 kuşak bir arada fotoğraf! İşte Ozan Akbaba'nın ailesi...
Eşkıya'nın İlyas'ı Ozan Akbaba'dan 4 kuşak bir arada fotoğraf! İşte Ozan Akbaba'nın ailesi...
Eşkıya'nın İlyas'ı Ozan Akbaba'dan 4 kuşak bir arada fotoğraf! İşte Ozan Akbaba'nın ailesi...

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