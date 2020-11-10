Eşkıya'nın İlyas'ı Ozan Akbaba'dan 4 kuşak fotoğraf! İşte Ozan Akbaba'nın ailesi...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde canlandırdığı İlyas karakteri ile milyonları ekran başına kilitleyen 38 yaşındaki Ozan Akbaba Instagram'dan dedesi, babası, kendi ve oğlunun bulunduğu fotoğrafı paylaştı. Oğlu Ozan Ali'nin keskin bakışları ise ünlü oyuncuya benzetildi. İşte Ozan Akbaba ve ünlülerin aileleri...