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Birkan Sokullu'nun sevgilisi sosyetik güzel çıktı! Görenler güzelliğine hayran kaldı... İşte Birkan Sokullu'nun sevgilisi...

Yaşını göstermeyen oyunculardan biri olan Birkan Sokullu, son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri. 35 yaşındaki oyuncu Hayat Şarkısı, Yaşamayanlar, Küçük Sırlar, Bir Aile Hikayesi gibi dizilerde rol aldı. Son olarak Masumlar Apartmanı adlı dizide rol alan Birkan Sokullu hakkında araştırma yapanlar sevgilisinin kim olduğunu görünce şaşıp kaldı. Bir dönem Aslı Enver'le kısa süreli bir evlilik yaşayan Birkan Sokulu meğer sosyetik güzelle aşk yaşıyormuş. İşte başta Birkan Sokullu olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri.

10.11.2020 10:39 - Son Güncelleme: 10.11.2020 10:41
Birkan Sokullu'nun sevgilisi sosyetik güzel çıktı! Görenler güzelliğine hayran kaldı... İşte Birkan Sokullu'nun sevgilisi...

Aslı Enver ile evliliklerinin ardından Berrak Tüzünataç ve Dilan Çiçek Deniz ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Birkan Sokullu aşkı sosyetik güzelde buldu. Peki Birkan Sokullu'nun sevgilisi kim? İşte başta Birkan Sokullu olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri.

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Birkan Sokullu'nun sevgilisi sosyetik güzel çıktı! Görenler güzelliğine hayran kaldı... İşte Birkan Sokullu'nun sevgilisi...

MERVE DİZDAR VE EŞİ GÜRHAN ALTUNDAŞAR

Birkan Sokullu'nun sevgilisi sosyetik güzel çıktı! Görenler güzelliğine hayran kaldı... İşte Birkan Sokullu'nun sevgilisi...
Birkan Sokullu'nun sevgilisi sosyetik güzel çıktı! Görenler güzelliğine hayran kaldı... İşte Birkan Sokullu'nun sevgilisi...
Birkan Sokullu'nun sevgilisi sosyetik güzel çıktı! Görenler güzelliğine hayran kaldı... İşte Birkan Sokullu'nun sevgilisi...
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