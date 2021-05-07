Pınar Altuğ bornozlu pozundan sonra şimdi de takipçisine verdiği yanıtla olay oldu! Yeni işiyle şaşırtan Pınar...

Pınar Altuğ bornozlu pozundan sonra şimdi de takipçisine verdiği yanıtla olay oldu! Attığı her adımla gündeme gelen ve özellikle eşi Yağmur Atacan ile arasındaki yaş farkı nedeniyle sık sık eleştirilere maruz kalan oyuncu, bu kez bambaşka bir polemikle gündeme geldi. Pınar Altuğ geçtiğimiz günlerde bornozlu pozu ile yeni işini duyurmuştu. 7'den 70'e herkesin bildiği dizi Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i olarak hafızalara kazınan başarılı oyuncu son olarak Anneler Günü temalı sofra fotoğrafı paylaşınca takipçisinden tepki gördü. Verdiği yanıtla dikkat çeken Altuğ kısa sürede gündeme bomba gibi düştü.

07.05.2021 15:49 - Son Güncelleme: 07.05.2021 15:49 BU GALERİYİ PAYLAŞ





