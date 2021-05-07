Pınar Altuğ bornozlu pozundan sonra şimdi de takipçisine verdiği yanıtla olay oldu! Yeni işiyle şaşırtan Pınar...
Pınar Altuğ bornozlu pozundan sonra şimdi de takipçisine verdiği yanıtla olay oldu! Attığı her adımla gündeme gelen ve özellikle eşi Yağmur Atacan ile arasındaki yaş farkı nedeniyle sık sık eleştirilere maruz kalan oyuncu, bu kez bambaşka bir polemikle gündeme geldi. Pınar Altuğ geçtiğimiz günlerde bornozlu pozu ile yeni işini duyurmuştu. 7'den 70'e herkesin bildiği dizi Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i olarak hafızalara kazınan başarılı oyuncu son olarak Anneler Günü temalı sofra fotoğrafı paylaşınca takipçisinden tepki gördü. Verdiği yanıtla dikkat çeken Altuğ kısa sürede gündeme bomba gibi düştü.
07.05.2021 15:49
- Son Güncelleme: 07.05.2021 15:49
Bornozlu pozundan sonra şimdi de takipçisine verdiği yanıtla olay oldu! Geçtiğimiz günlerde yeni işini bornozlu pozuyla tanıtan Pınar Altuğ, son olarak Anneler Günü temalı sofra fotoğrafı paylaşınca takipçisinden tepki gördü.
"O yemeyi bulamayanlar size dua eder sanmayın" diyen takipçisine yanıt veren Pınar Altuğ yine sosyal medyada gündem oldu. İşte Pınar Altuğ ile takipçisinin polemiği...
Pınar Altuğ, kendisini eleştiren takipçisine "O yemeği bulamayanlar Instagram'a da giremiyordur." diyerek cevap verdi. Sık sık takipçileri ile girdiği polemiklerle gündeme gelen Pınar Altuğ yine sosyal medyanın konuşulanlarından oldu...
Özel hayatıyla sık sık gündeme gelen oyuncu Pınar Altuğ Yağmur Atacan ile evliliğinin 13. yılını geçtiğimiz günlerde kutladı.
Korona günlerini kızı Su ile birlikte çektiği yemek tarifleri videoları ile renklendiren ve takipçileriyle sürekli olarak etkileşim halinde olan Pınar Altuğ Atacan, bu defa hesabından eşi Yağmur Atacan'ı öpücüklere boğduğu bir paylaşımda bulundu.