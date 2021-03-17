Kumpası elinde patladı! Bir Zamanlar Çukurova 88. bölüm fragmanı: Sürüm sürüm süründürecek!
Perşembe günleri atv ekranlarında fırtınalar estiren Bir Zamanlar Çukurova dizisinin 88. bölüm fragmanında heyecan dolu gelişmeler ardı sıra yaşandı. Son bölümde Ümit, boşanma kararına çok sevindi ama sevindiğini belli etmemek için Demir'in fikrini sorgulamasını istedi. Bu arada taburcu olan Züleyha da afişlerle birlikte ormanda kaybolduğu gece olanları hatırlar! Ama bunları şimdi Demir'e söylemesi, öfkesini arttıracaktır! Sırrını sadece Sevda ile paylaşmaya karar verir. Heyecan dolu gelişmelerin yaşandığı ve Fekeli'nin sürprizlerle karşılaştığı Bir Zamanlar Çukurova 88. bölüm fragmanı yayınlandı.
Perşembe günleri adeta heyecanın doruklara tırmandığı Bir Zamanlar Çukurova dizisinde yeni gelişmeler herkesi şaşırtacak. Son bölümde Demir'in yokluğunda halledilmesi gereken vergi işleri için imzaları atan Züleyha, bu arada Yamanların mal varlıklarında yapılan değişiklikleri öğrendi. Demir, Leyla ve Adnan için pek çok değişiklik yapmıştı. İşini bitiren Züleyha eve gitmek için odasından çıkar. Ancak sonra kendisinden kimse haber alamadı. Bölümden sonra birbirinden dikkat çeken gelişmelerin ardı sıra yaşandığı Bir Zamanlar Çukurova 88. bölüm fragmanı ATV ekranlarında izleyici karşısına çıktı. İşte yeni bölümde yaşanacaklar...
DEMİR'İN ÖFKESİ DE FİKRET'İN KİNİ DE BÜYÜYOR!
Demir, Çukurova'nın dört bir yanına asılmış ve üzerinde Adnan Yaman'ın el yazısı olan mektupların olduğu afişlerin toplatılmasını emreder. Uzaktan Demir'in öfkesini izleyen Fikret'in ise şimdilik keyfi yerindedir. Çünkü afişler işe yaramıştır ve tüm Adana, artık Adnan Yaman'ın bir oğlu daha olduğunu konuşmaktadır.
Bu arada taburcu olan Züleyha da afişlerle birlikte ormanda kaybolduğu gece olanları hatırlar! Ama bunları şimdi Demir'e söylemesi, öfkesini arttıracaktır! Sırrını sadece Sevda ile paylaşmaya karar verir.
Olayın duyulması Fikret'i mutlu eder ama artık intikamını almak için harekete geçmenin peşindedir ve kimseye söylemeden bir felaket ile sonuçlanabilecek planını uygulamaya başlar.
MÜJGAN, ÜMİT'İN SIRRINI BİLİYOR!
Fikret'in Almanya'daki sevgilisinin detaylarını öğrenmek için Ümit ile sohbet eden Müjgan, öğrendikleri ile yine hayal kırıklığına uğrar. Ancak o da Ümit'in Demir ile gittiğini bilmektedir. Bu bilgi, Ümit'e Züleyha'nın yanında Demir'i zor durumda bırakacak bir konuşmaya iter!
SANİYE BU KEZ GAFFUR'A NE CEZA VERECEK?
Gülten, yolunu kesen alacaklı meselesini Gaffur'a anlatır. Gaffur elbette olayların öyle olmadığını, konuşup halledeceğini de söyler ama ikisinin henüz farkında olmadığı gerçek, Saniye'nin onları duymasıdır! Bu Gaffur için yolu sonu gibi görünmektedir.
Züleyha, tıpkı Hünkar gibi hastalık falan dinlemeden işinin başına dönmeye karar verir. Demir onun bu tavrından çok mutludur. Ona bir sürprizi olduğunu söyler.
Saniye konak bahçesinde o günün işlerini dağıtır. Gaffur'a tezek toplama görevi verir. Gaffur barışmaya çalışsa da Saniye'nin öfkesi dinmiyordur. Züleyha ve Demir de bir şeyler olduğunu anlar.